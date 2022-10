Como evitar ganhar peso, impedir gastos desnecessários, aproveitar o melhor dos alimentos e ser solidário: dicas para não desperdiçar comida

1. Faça uma lista de compras

Antes de ir ao supermercado, verifique o que já tem na despensa, no frigorífico e no congelador e enumere apenas o que faz realmente falta. Mantenha-se fiel à sua lista e evite as compras por impulso.

2. Aproveite as sobras

O que sobrou de uma refeição pode e deve ser aproveitado numa das seguintes. Se não tem muita imaginação ou paciência para fazer novas receitas a partir de sobras, procure na internet ou em livros especialmente dedicados ao tema. Não faltam sugestões.

3. Armazene corretamente os alimentos

O acondicionamento adequado é uma forma de evitar que muitos alimentos frescos amadureçam ou apodreçam prematuramente.

4. Evite encher demasiado o frigorífico, o congelador e a despensa

Se todos os alimentos estiverem à vista, será mais fácil evitar o desperdício alimentar. Evite, assim, aperceber-se dos produtos escondidos no fundo da prateleira apenas quando já não estão em condições de serem utilizados.

5. Conheça as diferenças dos prazos

Nem todos os prazos de validade são iguais. Quando for ao supermercado, tenha em atenção as diferenças. Na rotulagem, a menção “consumir até” revela a data limite de consumo seguro. A partir daquele dia, os produtos podem já não ser seguros. Geralmente aplica-se a produtos frescos, como a carne e o peixe. Já a referência “consumir de preferência antes de” indica o dia até ao qual se considera que os alimentos conservam as suas propriedades específicas e encontra-se muitas vezes em produtos como massas e bolachas. A designação “consumir de preferência antes do fim de” significa o mesmo, mas refere apenas o mês e o ano — geralmente em congelados e conservas.

6. Fique de olho nas porções

Certifique-se de que as doses de comida que consome têm uma quantidade adequada. Comer demasiado não contribui apenas para o excesso de peso, está também na origem do desperdício alimentar e tem um impacto negativo no ambiente.

7. Valorize a comida

Se não conseguir dar conta das sobras de uma festa ou até de um jantar com amigos, ofereça-as a familiares, vizinhos ou organismos como a Refood. Proceda da mesma forma antes de ir de férias e deitar no lixo todos os alimentos que se irão estragar enquanto está fora de casa.