Vamos viver até aos 100 anos? E vamos mesmo deixar de usar carro? E Greta entra na política? 10 perguntas, 10 tendências de 2020

Greta vai entrar na política?

Greta Thunberg faz 17 anos na primeira semana de janeiro de 2020 e a única coisa que sabe é que quer “continuar a fazer tudo o que puder” pela causa climática. Tendo-se tornado o ícone de uma geração, ela apenas se vê como “uma ínfima parte de um grande movimento” que luta pela justiça climática. A jovem ativista sueca não é política nem se identifica com qualquer partido ou movimento político, apenas tem a coragem de falar de forma simples e frontal com aqueles que estão no poder. E espera continuar a poder fazê-lo mesmo que já não esteja na ribalta mediática como agora.

Não. Para a próxima década esperam-se mudanças na mobilidade que passam por um aumento da partilha, para que circulem menos automóveis nas estradas — a bem do am­biente e da organização das cidades. Mas não se estima que 10 anos cheguem para que os portugueses deixem de querer comprar carro. Será preciso mais tempo, uma melhor oferta de transportes públicos e mais serviços flexíveis ou a pedido. Já os carros sem condutor deverão começar a aparecer nos próximos 10 anos e poderão alterar a mobilidade, mas levará tempo até que só haja carros autónomos no país.

Vamos deixar de ter carro?

A esperança média de vida chegará aos 100 anos?

