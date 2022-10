Governo dá 11 milhões de euros para novas vacinas

A partir de 1 de outubro de 2020, o Programa Nacional de Vacinação (PNV) será alargado a todas as crianças no primeiro ano de vida contra a doença invasiva meningocócica do grupo B, os rapazes com 10 anos também poderão ser vacinados contra infeções por vírus do papiloma humano (HPV) e alguns grupos de risco ainda não definidos poderão vir a receber gratuitamente a vacina contra o rotavírus, causador de gastroenterites. Uma medida incluída no Orçamento do Estado deste ano e que deverá custar quase 11 milhões de euros.

