Sociedade: as 20 perguntas para 2020 (da seca a Sócrates, passando pelo SNS)

Sim, claro. A tendência de aquecimento global verificada em todo o planeta e da repetição de situações de seca cada vez mais prolongadas em Portugal (apesar de vivermos uma temporada húmida neste momento, o que pode distrair as atenções) não permite grandes otimismos. Mas o maior problema não é apenas a recorrência dos incêndios florestais sazonais a que o país já se habituou, mas, sobretudo, o aumento de intensidade de cada evento. De tal forma que em 2019 a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já adequou a sua estratégia de combate às novas características dos fogos com a limitação espacial possível durante o dia e uma maior utilização de meios aéreos no período de maior intensidade de calor e a erradicação do incêndio durante a noite, quando a temperatura desce. Chamados de “megafires”, estes incêndios sobredimensionados estão a ser alvo de estudo e encontraram este ano uma situação exemplar nos fogos que agora assolam a Austrália, onde ondas de calor e recordes de temperatura alimentam incêndios devastadores e de dimensão épica.

A nova composição do Parlamento, com um reforço do PS e uma redução das bancadas do PSD, CDS e PCP, indicia que é possível aprovar a despenalização da eutanásia nesta legislatura. O Bloco de Esquerda não perdeu tempo e apresentou um projeto no primeiro dia de funcionamento da nova Assembleia da República. PAN e PS também já apresentaram as suas propostas. Este deverá ser um dos principais debates públicos a arrancar já no início de 2020.

