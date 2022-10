Procurador condenado por corrupção tem um terço do ordenado penhorado

Todos os meses, mais de mil euros do ordenado do procurador Orlando figueira são penhorados por um tribunal. Não porque o magistrado condenado por corrupção e prevaricação esteja a pagar uma multa ou a cumprir uma pena, mas porque um tribunal cível deu provimento a uma ação do Banco Privado do Atlântico para reaver cerca de 130 mil euros que garante ter emprestado ao procurador caído em desgraça. Já o tribunal criminal que condenou Orlando Figueira a seis anos e oito meses de prisão por vários crimes, incluindo corrupção, considera que esse dinheiro serviu para o corromper para arquivar processos em que o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, era visado e nunca foi um empréstimo real. Orlando Figueira, que recebeu esse dinheiro quando estava no ativo no Ministério Público, disse sempre que era um empréstimo que pretendia pagar, como está a fazer agora por decisão de um tribunal. Esta aparente contradição poder-se à explicar pelo facto de o procurador ter recorrido da sentença que o condenou e, portanto, a corrupção não ser um facto provado.

