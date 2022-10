Mulher morta com arma branca no centro de Leiria

Uma mulher com cerca de 35 anos foi morta hoje no centro de Leiria, tendo o suspeito sido detido após se despistar no Itinerário Complementar 2 (IC2), em Pombal, disseram à Lusa várias fontes policiais. A mulher terá sido morta por uma arma branca.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que esta força policial foi contactada pela PSP de que o suspeito estaria a dirigir-se para Pombal, tendo o Destacamento de Trânsito de Leiria "feito o percurso pelo IC2, sentido sul-norte".

"O suspeito foi encontrado após se ter despistado na viatura que conduzia e foi detido ao quilómetro 144,5, na zona de Travasso, Pombal", referiu a mesma fonte, esclarecendo que o suspeito não apresentava ferimentos nem ofereceu resistência no momento da detenção. O suspeito tem 35 anos e é estrangeiro, acrescentou a mesma fonte.

Estiveram no local do crime, avenida cidade de Maringá, cujo alerta foi dado pelas 21h00, os bombeiros municipais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a unidade de psicólogos do INEM, num total de nove elementos e quatro viaturas, segundo do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Ao local deslocaram-se ainda PSP e Polícia Judiciária.