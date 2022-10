Infarmed não pondera retirar do mercado português medicamento para o acne associado a casos de suicídio

Há pessoas que manifestaram sintomas depressivos depois de terem começado a tomar isotretinoína, utilizado no tratamento de acne grave. Nos casos mais graves, segundo notícias publicadas na imprensa internacional, há mesmo relato de casos de sucídio. Em 2002, uma família norte-americana avançou com um processo contra uma empresa farmacêutica que responsabilizou pelo suicídio do filho, Charles Bishop, de 15 anos, que fez despenhar um avião contra a fachada de um edifício federal da Florida, na sequência do atentado de 11 de Setembro.

Ao longo dos anos foram reportados outros casos suspeitos, tanto nas notícias como em grupos criados no Facebook em que se discute os efeitos adversos da isotretinoína e partilham-se histórias pessoais. Este ano foi publicado um estudo na revista científica “Jama Dermatology” em que se afirma que os riscos para a saúde mental associados à utilização deste medicamentos têm sido ignorados ou subvalorizados — riscos estes que têm não só que ver com depressão e pensamentos suicidas ou mesmo suicídio (nas bases de dados analisadas pelos especialistas norte-americanos que realizaram o estudo, essas constituíam a maioria das queixas) mas também distúrbios do sono, como a insónia, perturbações de ansiedade e do humor e automutilação.

Não sendo o assunto uma novidade, a notícia publicada esta sexta-feira pelo jornal britânico “The Guardian”, segundo a qual 12 pessoas que tomavam isotretinoína morreram este ano, 10 das quais por suicídio, fez soar vários alarmes, tendo as autoridades britânicas anunciado a abertura de uma investigação aos vários casos. E por cá?

Ao Expresso, fonte do Infarmed explica que “a situação já foi avaliada mais do que uma vez”, não havendo portanto necessidade de emitir quaisquer recomendações e ainda menos ponderar a retirada do medicamento do mercado português. “A questão dos efeitos adversos está salvaguardada. É evidente que a relação benefício-risco tem de ser reavaliada de tempos a tempos, para perceber se o medicamento deve ou não continuar no mercado, mas isso é feito regularmente pela Agência Europeia do Medicamento [EMA, na sigla em inglês] e pelas várias autoridades competentes nacionais, tendo as avaliações já realizadas apontado para a sua continuidade”, diz a mesma fonte, remetendo para as recomendações mais recentes emitidas pela EMA, a 27 de março de 2018.

Reportados na Europa casos de depressão, ansiedade e alterações do humor em pessoas que utilizam isotretinoína, embora “raros”

Nesse documento da EMA, que o Expresso consultou, refere-se que “deve ser incluída” nos medicamentos contendo retinoides orais, grupo de medicamentos a que pertence a isotretinoína, “uma advertência da possível ocorrência de perturbações do foro psiquiátrico, como depressão, ansiedade e humor”. Também dá conta de que foram notificados, mas “raramente, casos de depressão, ansiedade agravada pela depressão e alterações do humor em doentes tratados com retinoides orais” e que, “apesar das evidências serem limitadas e existirem algumas contradições, a própria natureza das doenças de pele aumenta o risco de distúrbios psiquiátricos, pelo que é necessário incluir uma advertência sobre este risco na informação destes medicamentos”. Na circular informativa, a EMA recomenda ainda que os doentes que utilizem estes medicamentos sejam informados de que “podem sentir alterações de humor e/ou comportamento, a que devem estar atentos”, devendo estes doentes, sobretudo aqueles com um histórico de depressão, ser monitorizados.

david clifford

No caso das grávidas, considerado também um grupo de risco no que diz respeito à utilização deste tipo de medicamentos, não há margem para dúvidas — os retinoides, que podem ser tomados por via oral ou aplicados na pele para tratar acne grave mas também psoríase, “podem prejudicar o feto e não devem ser usados durante a gravidez”. No caso dos que são aplicados oralmente, “só devem ser usados por mulheres em idade fértil se forem cumpridas as condições de um novo programa de prevenção da gravidez” e também os que são aplicados na pele “não devem ser usados por mulheres que planeiem engravidar”.

Infarmed garante que “não há registo de mortes associadas à utilização de isotretinoína”

Da parte do Infarmed, as recomendações são as mesmas. Isto é, “os médicos devem ter em atenção se os doentes têm um passado ou historial de doenças psiquiátricas ou se estão numa fase depressiva”, uma vez que a isotretinoína, que é também o nome do genérico contendo esta substância à venda nas farmácias em Portugal, “está sujeita a monitorização adicional”, indicação a que faz referência o triângulo invertido que aparece no folheto informativo de determinados medicamentos e que implica que estes sejam “monitorizados de forma ainda mais atenta pelas autoridades reguladoras, uma vez que existem dados limitados de segurança, quando comparados com os outros”, conforme se lê no site do Infarmed.

Quanto aos doentes, devem “reportar eventuais efeitos adversos da utilização da isotretinoína”, utilizando para isso o Portal de Notificação de Reações Adversas, ao qual é possível aceder através do site da Autoridade Nacional do Medicamento, acrescenta a mesma fonte do Infarmed, garantindo que, até ao momento, “não há registo de mortes associadas à utilização deste medicamento” em Portufal. Quanto ao número de notificações relativamente a reações adversas, “esses dados não estão disponíveis neste momento”, tal como não o estão o número de embalagens vendidas em Portugal deste medicamento.

Mortes de pessoas que utilizavam isotretinoína atingiram valor recorde em 2019 no Reino Unido

A notícia publicada esta sexta-feira pelo “The Guardian” também deixou várias entidades em alerta por causa do número de suicídios que podem estar associados à utilização do medicamento de que temos vindo a falar aqui, no caso comercializado com o nome Roaccutane — 12 mortes em 2019, segundo números da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde britânica (MHRA, na sigla original), o número mais alto desde que este tipo de casos são registados no Reino Unido, ou seja, desde 1983 (no ano passado foram registadas cinco mortes). De acordo com o jornal britânico, o Roaccutane (ou Accutane, nome pelo qual também é conhecido no Reino Unido) é utilizado por cerca de 30 mil pessoas por ano no país, tendo as prescrições subido de 34.283 em 2008 para 69.040 em 2018. Além das mortes, foram reportados em 2019 85 “incidentes graves” e 19 “não graves”.

Desde que há registos foram reportadas 88 mortes no Reino Unido, mas a informação pública sobre esses casos escasseia. Este ano, o Channel 4 deu conta da morte de uma adolescente cujos pais, à semelhança do casal referido no início deste artigo, também culparam o medicamento, embora nada tenha sido dito sobre a causa da morte. Em 2017, os pais de outro jovem de 21 anos também disseram acreditar que o suicídio do filho esteve relacionado com a utilização de isotretinoína e o mesmo fizeram em 2012 os pais de outro jovem de 16 anos.

LINHAS DE APOIO E DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO EM PORTUGAL

