Universidade indiana abre curso de estudos sobre fantasmas

A Universidade de Banaras Hindu, em Varanasi, no estado indiano de Uttar Pradesh, vai proporcionar aos médicos um curso certificado de seis meses para tratar uma desordem que parece ser relativamente comum no pais: a de ver espíritos ou julgar que se está possuído por eles.

Bhoot Vidya (estudos de fantasmas) é a nova unidade a criar na faculdade de Ayurveda da universidade. Ayurveda é uma antiga prática hindu de medicina que empresa exercícios, de respiração e outros, a par com tratamentos herbais, dieta e outras coisas.

A deã da faculdade referiu que o seu curso era o primeiro do género no país, e explicou: "Bhoot Vidya lida sobretudo com desordens psicossomáticas, doenças causadas por razões desconhecidas e doenças da mente ou condições psíquicas".

Num país onde a doença mental é bastante comum mas há uma falta desesperada de profissionais nessa área, pode ser um avanço importante. Citada na Sputnik News, a jornalista americana Miranda Kennedy, que escreve sobre a Índia, justifica: "Os psiquiatras na Índia concorrem não uns contra os outros mas com curandeiros e gurus".

"Todos os dias a medicina tem lutar contra o estigma associado à doença mental", conclui.