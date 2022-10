Veja e leia a Mensagem Urbi et Orbi na íntegra: "Que o Emmanuel seja luz para toda a Humanidade ferida."

O Papa Francisco proferiu esta quarta-feira a sua sétima mensagem de Natal “Urbi et orbi” ("para a cidade e para o mundo"). O Sumo Pontífice dirigiu-se aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelas 12 horas.

Veja e leia a mensagem da principal figura da Igreja Católica na íntegra:

"Queridos irmãos e irmãs, feliz Natal!

Nesta noite, do ventre da mãe Igreja, nasceu de novo o Filho de Deus feito homem. O seu nome é Jesus, que significa Deus salva. O Pai, Amor eterno e infinito, enviou-O ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o salvar (cf. Jo 3, 17). O Pai no-Lo deu, com imensa misericórdia; deu-O para todos; deu-O para sempre. E Ele nasceu como uma chamazinha acesa na escuridão e no frio da noite.

Aquele Menino, nascido da Virgem Maria, é a Palavra de Deus que Se fez carne; a Palavra que guiou o coração e os passos de Abraão rumo à terra prometida, e continua a atrair aqueles que confiam nas promessas de Deus; a Palavra que guiou os judeus no caminho desde a escravidão à liberdade, e continua a chamar os escravos de todos os tempos, incluindo os de hoje, para sairem das suas prisões. É Palavra mais luminosa do que o sol, encarnada num pequenino filho de homem, Jesus, luz do mundo.