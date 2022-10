Incêndio na Baixa de Lisboa provoca cinco feridos por inalação de fumo

Cinco pessoas ficaram esta quarta-feira feridas por inalação de fumos na sequência de um incêndio que deflagrou num restaurante na baixa lisboeta, avançou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. As vítimas foram transportadas para o Hospital de S. José.

Segundo a mesma fonte, o incêndio, que deflagrou perto das 17 horas num restaurante da cadeia Burger King, na Rua 1.º de Dezembro, em Lisboa, já foi extinto, encontrando-se em fase de rescaldo.

O fogo estendeu-se pela conduta do exaustar do restaurante, causando danos materiais no restante edifício, que é um alojamento local. Não se encontrava ninguém alojado na unidade turística.