As efemérides que também se assinalam no Natal

Foi um Natal triste o de 1997, pelo menos para os fãs de “Seinfeld”. É certo que tiveram o ano seguinte para voltarem às gargalhadas com mais uma temporada da premiada série de humor, mas o ator e comediante escolheu o dia 25 de dezembro para anunciar o ponto final. Por antecipação e com vários meses de antecedência, prepararam-se assim os mais fieis para se despedirem das peripécias envolvendo Seinfeld e os amigos, naquele que anos mais tarde (em 2002) seria considerado o “melhor programa de todos os tempos”, pela revista “TV Guide”.

Outros acontecimentos de 25 de dezembro foram trágicos, na versão mais dura do termo. Aconteceu no dia de natal em 1932, com um sismo de magnitude 7.6 a atingir Gansu, na China, matando 275 pessoas; e de novo em 1953, quando um outro desastre natural - uma avalanche de lava do vulcão Ruapehu - tirou a vida a 150 pessoas na Nova Zelândia.

Em 1971, um incêndio no hotel Taeyokale, em Seul, ficou para a história como o mais trágico acidente do género. Foram 163 vítimas mortais, com as autoridades a atribuirem a dimensão o elevado número de mortos e feridos à falta de escadas de incêndio e à falta de equipamento adequado na cidae para combater incêndios em arranha-céus.

As chamas deflagraram com uma explosão de gás numa cafetaria a funcionar no segundo piso, mas em meia hora espalharam-se a todo o edifício, explicava à época o "The New York Times". O relato enunciava as dificuldades sentidas pelos bombeiros, cujas escadas alcançavam apenas o quarto andar do hotel, tendo as mangueiras capacidade para atirar água só até ao nono.

Três anos depois, o Natal deixou um rasto de destruição em Darwin, na Austrália. O ciclone tropical Tracy - cuja intensidade foi descrita como equivalente a um furacão de categoria 4, numa escala até 5 - varreu a cidade, somando 71 mortos e pesados prejuízos. Mais de 70% das construções existentes ficaram afetadas, com mais de 20 mil dos 49 mil habitantes de Darwin na altura a ficarem desalojados.

1997 marca um natal sangrento na Argélia.Cerca de 100 pessoas morreram num dos vários massacres a que o país assistiu, fruto da guerra entre o governo argelino e vários grupos de rebeldes islâmicos. O conflito arrastou-se e entre dezembro de 1991 e fevereiro de 2002, estima-se que tenham morrido entre 150 mil a 200 mil pessoas. A maior parte delas em ataques especialmente violentos, como o de 1997, em que muitos camponeses - na maioria mulheres e crianças - foram degolados.

Coroações e o terceiro Padrinho

Há outros acontecimentos a assinalar, mais felizes. Coroações várias, que incluem Carlos Magno, no ano de 800, como primeiro imperador romano ocidental; Guilherme I, também conhecido como o Conquistador, coroado Rei da Inglaterra em 1066; e Hirohito, o líder japonês que se tornou imperador a 25 de dezembro de 1926.

No campo das artes, a data foi escolhida para a primeira transmissão completa de uma ópera, via rádio. Aconteceu em 1931, com a Metropolitan Opera de Nova Iorque. Sete anos depois, no mesmo dia 25, George Cukor anuncia ao mundo que a atriz Vivien Leigh será Scarlett O'Hara no grande ecrã, o papel da sua vida em "E tudo o vento levou".

Outro grande filme havia de estrear no Natal, o terceiro "Padrinho", de Francis Ford Coppola, e de novo com um elenco de luxo. Don Corleone está mais velho e, com a ajuda do sobrinho Vicente Mancini, procura legitimar os negócios da família, em Nova Iorque e em Itália, antes de morrer. A corrida às salas de cinema para assistir a esta parte 3 aconteceu em 1990.

Há, claro, as efemérides que a História gosta de recordar e os eventos que, de forma mais ou menos radical, mudaram o curso do mundo. Recuando a 1942, a noite de 25 de dezembro marca a data em que a nau Santa Maria - usada por Cristóvão Colombo na viagem em que veio a descobrir o continente americano - encalhou, acabando por se afundar. No local do naufrágio, ao largo da ilha de Hispaniola (atual baía do Caracol, no Haiti), Colombo fundou Fuerte Navidad, onde permaneceram algumas dezenas dos homens que com ele viajavam.

Um novo salto histórico, a 1522, coloca-nos em Rhodes, quando a cidade foi conquistada pelas tropas turcas. E avançando no tempo, chegamos a 1776, para um feito alcançado durante durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, quando o General George Washington cruzou o rio Delaware com as suas tropas. Foi a difícil travessia que permitiu um ataque surpresa contra os soldados de Hesse. Após a curta batalha de Trenton, quase todo o exército hessiano foi capturado.

Também dos Estados Unidos chega a memória de um perdão muito especial. Aconteceu em 1868, com o país a recompor-se da Guerra Civil. Apesar da forte oposição, o Presidente Andrew Johnson emitiu a25 de dezembro um perdão "incondicional e sem reservas", a todos os soldados confederados que lutaram no conflito.

Da ciência aos factos políticos

A data assinala o nascimento, em 1642, de Isaac Newton, físico e matemático inglês, cuja obra "Princípios Matemáticos da Filosofia Natural" é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Foi, por exemplo, o primeiro a demonstrar que os movimentos dos objetos, tanto na Terra como em outros corpos celestes, são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais.

Foi também com base nas leis da mecânica de Newton que foi definida a chegada do cometa Halley, cujo regresso foi confirmado num outro Natal, o de 1758.

Em pleno século XX, no ano de 1947 entra em vigor a Constituição da República da China, que substituiu a Lei Orgânica de 1928 como lei fundamental do país, tendo sido também no Natal, mas em 1989 que o ditador romeno Nicolae Ceausescu, e a sua mulher Elena foram executados. Dois anos depois, na mesma data, o Presidente russo Mikail Gorbachov anunciava a sua renúncia ao cargo.

O Natal assinala uma despedida de alguém importante no cinema. Chales Spencer Chaplin, ator e realizador que para será sempre recordado como Charlot, morreu aos 88 anos consequência de um derrame cerebral. Foi em 1977