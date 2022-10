Que azeite e vinho para acompanhar o fiel companheiro? O Natal chegou

Com que azeite?

A relação de amor entre Portugal e o bacalhau salgado seco só existe porque existe outra relação mais antiga ainda, entre Portugal e o azeite. Poucos ingredientes estão tão dependentes na cozinha portuguesa como bacalhau e azeite. Mas isto não significa que seja claro, tantos séculos depois de o casal se ter juntado, qual o tipo de sumo de azeitona que vai melhor com o gadus morhua. Há quem prefira os azeites picantes e amargos de Trás-os-Montes, outros afinam pela moderação do Douro e há até quem garanta que um bom bacalhau assado tem de ter azeite “caseiro”, o que frequentemente significa azeite com tulha, ou seja, com defeito. O elaiólogo José Gouveia descarta as bombas transmontanas e sugere que o peixe seja confitado em azeite suave, a baixa temperatura, no forno, e, antes de ir para a mesa, “regado com um azeite verde, de sabor mais intenso, igualmente como se deverá proceder com o bacalhau grelhado na brasa”. Para o bacalhau cozido (cozer sem nunca deixar a água ferver), prefere igualmente azeites mais suaves, como os da variedade de azeitona Galega.

south china morning post

Com que vinho?

A velha dúvida — branco ou tinto — é um clássico quando se serve bacalhau, tanto na vertente assado como cozido. Mas há uma tendência antiga para sair dar tinto ao bacalhau. “A razão é simples: para a maioria dos portugueses, bacalhau é mais carne do que peixe”, diz Luís Lopes, crítico de vinhos e director da revista Grandes Escolhas. A salga e a cura distinguem-no, de facto, de outros peixes, tornando-o mais intenso e “exigindo vinhos mais intensos”. E depois — faz notar Luís Lopes — há ainda a gordura do azeite, “que vai dar ao vinho um sabor ainda mais áspero e adstringente”. Para quem quiser insistir no tinto, deve por isso escolher um “vinho jovem, macio e polido, com a doçura da fruta a atenuar o salgado do bacalhau”. Mas a preferência do crítico da Grandes Escolhas tende mesmo para os brancos. Que brancos? De fora devem ficar os mais delicados e florais, bem como “os muitos exuberantes de fruta tropical (manga, ananás, maracujá, etc.), pelo que se devem procurar os “mais austeros, secos, com sabores citrinos e minerais e, sobretudo, muito boa estrutura e acidez firme, capaz de lidar com a gordura do azeite”. Para bacalhau assado e cozido, Luís Lopes dá três sugestões de marcas: Pedro Cancela Dão Reserva branco (9,90€), de Malvasia Fina e Encruado, “encorpado e com frescura citrina vibrantes”; Cartuxa Alentejo branco (15€), “um alentejano clássico, austero, contido e seco; e o Quinta das Bágeiras Bairrada Garrafeira branco (23€): “um branco de grande solidez e complexidade, artesanal no conceito”.