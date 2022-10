‘Jolabokaflod’ e (quase) tudo o que não sabe sobre o Natal

Ah, o Natal! Esse tempo da família, dos presentes e dos dias de mesa farta. Dos pinheiros enfeitados e das luzes a piscar. Por causa de uns e das outras, estima a Comissão norte-americana para a Segurança dos Consumidores que todos os anos quase 15 mil pessoas acabam nos serviços de urgência. Sim, fruto dos típicos ‘acidentes natalícios’, que se concentram entre os meses de novembro e dezembro, são muitos os que acabam a época de muletas ou com escoriações.

O natal também tem destas estatísticas. A que diz respeito aos acidentes por causa das decorações festivas, revela que os mais frequentes se referem a quedas de escadotes (41%), lacerações (10%) e distensões na coluna (5%). Os números chegam-nos dos Estados Unidos, mas dão uma ideia sobre alguns factos menos conhecidos desta quadra.

A maior das contradições não é novidade. Para os crentes, o Natal celebra o nascimento de Jesus, mesmo que os historiadores coincidam quanto ao facto de não existirem elementos suficientes para garantir que ele nasceu em dezembro, ou mesmo quando nasceu. “O único dado histórico é que Herodes ainda reinava, de modo que o cálculo do ano zero estava errado; seria preciso adiantar quatro ou cinco anos”, afirma o historiador Ramón Teja, da Universidade de Cantábria.

Ainda assim faz-se o presépio, seguindo o relato do Evangelho de São Lucas, onde aparece o relato da manjedoura e dos pastores a adorar o menino. Já agora, nem toda a gente saberá que o primeiro presépio aparece contado numa lenda. Na noite de 24 de dezembro de 1223, São Francisco de Assis encenou um presépio vivo numa gruta da cidade de Greccio, Itália, e a figura do bebé acabou por se transformar no verdadeiro Jesus.

Adorar o Sol e o menino Jesus

O Natal é uma mistura curiosa de elementos religiosos e pagãos. Podemos ver penduradas nas varandas imagens de Jesus ao lado de pais natais rechonchudos e achar que a convivência é de agora, mas não. Ela vem de longe. Basta lembrar que a data de 25 de dezembro foi fixada (pelo imperador Constantino, diz Ramón Teja) por coincidir com os festejos romanos da Saturnália, um festival em honra do sol, em que se ofereciam presentes e se trocavam os papeis sociais, numa espécie de mistura entre o natal e o carnaval de agora.

A época é pródiga em tradições, que vamos cumprindo, mesmo sem saber bem de onde vêm ou porquê. As meias penduradas à chaminé, por exemplo. A ideia geral é receber as prendas que são atiradas desde o telhado pelo Pai Natal, mas recuando no tempo, a origem deste hábito nasceu da história de um pobre homem que não tinha dinheiro para os dotes das três filhas. O que reza a lenda é que uma noite o generoso São Nicolau (sim, o mesmo de onde nasceu a figura do velhote vestido de vermelho e com barbas brancas) deixou cair pela chaminé umas quantas moedas de ouro, que foram depositar-se nas meias que as meninas tinham pendurado ao calor, para secar.

Quanto a outras tradições, mais regionais – e que talvez desconheça - vale a pena enumerar algumas, sobretudo por serem tão diferentes daquilo a que por cá estamos habituados.

Na Islândia, por exemplo, a noite de Natal está muito ligada aos livros. A prática vem do final da Segunda Guerra Mundial, quando o país, então muito pobre, impôs limites às importações, para evitar o endividamento das famílias. Como o papel continuou barato, os livros passaram a ser privilegiados. Nasceu daí a tradição do ‘Jolabokaflod’: dão-se livros de presente e depois do jantar, o resto do serão é passado a ler.

O hábito está de tal forma enraizado que em outubro é publicado um catálogo com todos os novos títulos do ano. O ‘bókatíðindi’ é distribuído em todos os endereços do país e também está disponível online, para se escolherem com tempo as obras preferidas.

Churrascos na praia

Já no Japão, a noite de 24 de dezembro é uma espécie de dia de S. Valentim. Desde os anos de 1970 manda a (recente) tradição que os namorados jantem num restaurante da cadeia americana KFC. Em muitos deles, as reservas têm de ser asseguradas com meses de antecedência. Há troca de presentes, sim, mas apenas entre apaixonados ou pretendentes. A reunião de família acontece na noite de passagem de ano.

Os australianos não costumam sentar-se à mesa para uma ceia no dia 24. Preferem celebrar o dia 25 com um almoço em família ou juntar-se com os amigos para um churrasco na praia. Natal é tempo de comer, sobretudo refeições frias, com a lista de iguarias a incluir fiambre, peru assado, marisco e saladas várias.

Entre os factos curiosos relacionados com o Natal, há que mencionar o tão famoso “Jingle Bells”. Banda sonora que não falha por estes dias, o tema nem sequer foi composto como música natalícia. Os relatos históricos dizem que foi tocado pela primeira vez num culto de Ação de Graças na igreja do pai ou do irmão de James Lord Pierpont, o seu compositor. Nascido em 1822, e um tanto rebelde para os canones da época, a letra escrita por Pierpont terá sido considerada muito ousada para uma audiência eclesiástica. Não espanta, se atendermos aos versos menos conhecidos da canção, que apela a correr pela neve, “enquanto és jovem” e a levar “as miúdas esta noite” (Now the ground is white; Go it while you're young; Take the girls tonight).

Já agora, um outro episódio envolve este tema, que foi tocado a partir do espaço, em 1965, nove dias antes do natal. Foi uma partida. Walter Schirra e Thomas Stafford, os dois astronautas a bordo da Gemini 6, enviaram a dado momento um relatório estranho, dizendo ter avistado um “objeto voador não identificado”, prestes a entrar na atmosfera da Terra, viajando na órbita polar de norte para sul. Interromperam o tenso relato pouco depois, começando a tocar “Jingle Bells”, com Schirra a usar uma pequena harmónica, acompanhado por Stafford, que levara consigo (às escondidas) uns quantos sininhos.

Código postal: HOH OHO

Escrever ao Pai Natal é um clássico, e de forma mais ou menos engenhosa a maioria dos pais lá vai alimentando a fantasia, levando as missivas muito a sério. Colocando-as no correio, inclusivamente. Muitas estações em muitos países estão habituadas a recebê-las, com o serviço de Correio do Canadá a ir um bocadinho mais longe. Como parte de uma iniciativa de alfabetização do “Programa de Redação de Cartas para o Pai Natal”, os funcionários começaram a responder às crianças e foi criado um código postal especial para o destinatário a quem pediam os presentes. Muito apropriadamente HOH OHO.

E por falar em cartas, apesar de outro género, baralhos muito particulares foram criados durante a Segunda Guerra Mundial, pela United States Playing Card Company. O modelo Bicycle foi desenvolvido a partir de uma solicitação dos serviços secretos norte-americanos e britânicos, com o objetivo de ajudar os prisioneiros de guerra aliados a escapar dos campos alemães. Como os soldados podiam receber correspondência e envios da Cruz Vermelha, muitos baralhos foram remetidos como presente de natal. Aparentemente ‘normais’, algumas cartas individuais escondiam linhas de mapas com rotas de fuga, que ficavam visíveis quando as cartas eram humedecidas. Unidas pela ordem certa, forneciam o mapa completo, de forma astuta.

Fechemos com as cores. Vermelho, verde e dourado, certo? E não é por acaso. O vermelho representa o sangue de Cristo, o verde simboliza a vida e o renascimento, e o dourado evoca a luz e os presentes, como riqueza. O branco completa o trio, trazendo para as decorações natalícias a neve e o frio, mas também a pureza e a inocência.