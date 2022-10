Nova Feira Popular poderá custar até 70 milhões de euros

A nova Feira Popular de Lisboa deverá custar, pelo menos, 40 milhões de euros, mas esse valor poderá ascender aos 70 milhões, avança o “Público” esta segunda-feira. O investimento será suportado pelo futuro concessionário, uma vez que o novo parque de diversões será cedido através de concurso público a lançar pela câmara de Lisboa.

Segundo informações que constam no resumo não técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Feira Popular de Lisboa, que está em consulta pública, o vencedor do concurso ficará responsável pelo desenvolvimento da conceção, construção, manutenção e operação da nova Feira Popular.

À volta da nova Feira Popular, que nascerá em Carnide, será construído também um parque verde. Segundo o EIA este parque verde ficará pronto em Setembro de 2020.

Ao todo, o novo parque terá 16,9 hectares — as diversões e os espaços de restauração ocuparão 9,4 hectares, enquanto os restantes serão zona verde.

O EIA refere que a manutenção desta área verde, que é um projecto da Câmara de Lisboa, ficará a cargo do futuro concessionário. “Embora o projecto do Parque Verde tenha sido já pensado de forma a acolher a futura Feira Popular de Lisboa, caso assim venha a ser viabilizado, este é um projecto autónomo e preparado para ter plena funcionalidade mesmo que a Feira Popular de Lisboa não venha a ser concretizada. A abertura do Parque Verde será sempre anterior à da futura Feira Popular, funcionando primeiramente com essas características”, lê-se.

A construção do parque verde deverá rondar os cinco milhões de euros, ficando a cargo da autarquia.