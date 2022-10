Metro do Porto bate recorde absoluto em 2019: 70 milhões de passageiros, mais 13% do que no ano passado

A Metro do Porto transportou 70 milhões de clientes ao longo de 2019, batendo as melhores previsões e que se cifravam numa procura de mais de 7% em relação ao ano transato. O Ministro do Ambiente e da Transição Energética revelou, esta segunda-feira, que o crescimento do número de passageiros foi superior aos 13% de clientes desde 1 abril último, data da entrada em vigor do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária, nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto.

Presente no Porto para assinalar “o dia histórico”, o ministro do Ambiente e da Ação Climática garantiu que os números atingidos são “a prova do sucesso da Metro do Porto e do sistema PART”, que reduziu uma redução significativa do custo dos passes mensais Andante e incentivou a procura dos transportes coletivos. “Hoje ninguém anda de carro por ser mais barato”, afiançou João Pedro Matos Fernandes, acrescentando que o comportamento dos utentes do transporte público mudou, “com mais 35% dos clientes fiéis a optar por passes mensais”.

O incentivo provocado pela redução tarifária levou “boa parte das pessoas com mais de 65 anos” a viajar com regularidade nos transportes públicos, grupo etário que, segundo o ministro, estava maioritariamente “excluído” da mobilidade. “Utilizavam os transportes para irem ao médico ou compras. O Part foi uma pequena revolução da componente do Estado social, ao permitir deslocações a preço justo”, afirmou Matos Fernandes, para quem mais deslocações é sinónimo de mais qualidade de vida das pessoas e das cidades.

“As melhores estimativas para o melhor cenário apontavam para 60 milhões de passageiros, quando o Metro foi inaugurado em dezembro de 2002”, referiu, por seu turno, Tiago Braga, presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto. Estamos com 10 milhões a mais”, frisou, adiantando que desde a inauguração o Metro do Porto já transportou 810 milhões de clientes e percorreu mais de 100 milhões de quilómetros.

Para minorar o cenário de sobrelotação, sobretudo nas horas de ponta, foram já encomendadas 18 novas composições, concurso que a empresa chinesa CRRC Tangsthan venceu por € 49,6 milhões, menos € 6,5 milhões do que o valor base do procedimento, carruagens que só chegarão em 2021 para reforçar a atual frota da Metro do Porto, constituída por 102 veículos: 72 do tipo Eurotram e 30 do tipo Tram-train.

Até à chegada do reforço da frota, a Metro vai disponibiliza a partir de 6 de janeiro duas composições, readaptadas, com bancos longitudinais para acomodar “mais gente, com mais conforto” e “menos tempo de paragem”. “Trata-se de um projeto-piloto que estamos a desenvolver em colaboração com a ESAD [Escola Superior de Artes e Design]. Teoricamente, a nova configuração destas duas composições permite aumentar quatro lugares, mas o mais importante é a maior capacidade de acomodação, a maior fluidez e menos tempo de paragem, que é importante para a operação”, disse Tiago Braga.

Se no final de janeiro os clientes ficaram satisfeitos com a mudança, o líder da Metro do Porto adianta que o projeto-piloto poderá ser alargado a outras carruagens, até porque a alteração da nova configuração ronda os € 5 mil. “A mudança aumenta muita área disponível. Vamos ter mais capacidade de acomodar mais gente com mais conforto. Atualmente, quando nos dizem que há sobrelotação, essa perceção acontece quando o veículo tem uma ocupação de 80%, porque há ocupação incorreta do espaço disponível”, explicou.

No próximo ano, a empresa vai avançar também com um projeto para alterar as estações-término da congestionada linha Amarela no Hospital de São João, no Porto, e de São João de Deus, em Gaia, de forma a aumentar de 11 para 16 o número de “veículos por hora em hora de ponta”. Se no final de janeiro os clientes ficaram satisfeitos com a mudança, o líder da Metro do Porto adianta que o projeto piloto observou.

O prazo das propostas para as empreitadas da nova linha Rosa, no Porto, e do prolongamento da Linha Amarela em Vila Nova de Gaia até Vila d’ Este, Tiago Braga avançou que espera que sejam entregues até 18 de fevereiro, com a perspetiva de arrancar com as obras em junho de 2020 e, até 2023, “estar em condições para começar a operação comercial”.