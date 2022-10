“Alerta de risco máximo de inundação é inquestionável” alerta autarca de Montemor-o-Velho

Há sinais positivos mas o risco mantém-se. Foi isto que o comandante distrital de Coimbra e o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho disseram no briefing desta segunda-feira, cerca das 13 horas. Os trabalhos continuam, nomeadamente o reforço de uma das margens do rio Mondego, e no terreno, pelo menos até terça-feira, ficarão entre 100 e 150 operacionais de bombeiros, proteção civil, fuzileiros e GNR.

Emílio Torrão, o autarca de Montemor-o-Velho, vincou mais do que uma vez que os diques “estão extremamente fragilizados”. E, depois de admitir dois pontos críticos no segundo dique, acrescentou: “O estado de alerta e de emergência municipal vão continuar em vigor. O alerta de risco máximo de inundação é pleno, inquestionável. Os diques em causa não estão preparados, não foram construídos para este tipo de esforço. O risco mantém-se”.

O briefing começou com declarações do comandante distrital de Coimbra, que sublinhou sinais positivos. O nível da água do Mondego está a baixar e as condições meteorológicas prometem colaborar. “O escoamento do periférico direito para o leito central é favorável e tem ajudado neste trabalho”, precisou. “A nossa vigilância vai continuar. Esta margem ainda nos preocupa mas não com o mesmo grau de gravidade. Vamos continuar no terreno durante a tarde e noite e amanhã tencionamos aliviar alguns dispositivos.”

"O risco de cheias continua"

A estratégia passa por continuar a reforçar a margem direita. “Apesar de termos menos caudal, o risco de cheias continua”, garante o comandante distrital de Coimbra. “Vamos continuar a lançar avisos à população para estar atenta ao risco de cheias. Toda esta bacia que está cheia de água vai permanecer com água durante semanas. Estamos sempre dependentes de marés. O oficial lembrou ainda que estamos no inverno, pelo que “o município vai ficar muito vulnerável”. Registam-se rupturas no leito central e a “única salvaguarda” é o dique direito do periférico direito. Demorará algumas semanas a normalizar a circulação em algumas estradas do município.

O autarca sugeriu ainda uma solução para depois: “A margem direita do leito principal e a margem esquerda do periférico direito têm de ser tapadas, para garantir que os munícipes passem os próximos meses em segurança mínima”.