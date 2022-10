Professor universitário condenado à morte por blasfémia

Um professor universitário paquistanês foi condenado à morte por blasfémia na cidade de Multan. Junaid Hafeez, da Universidade Bahauddin Zakariya, encontra-se preso desde 2013, quando alegadas afirmações contra Maomé e o Corão que ele terá feito verbalmente e no Facebook levaram a que fosse denunciado por esse crime que no Paquistão tem muitas vezes consequências fatais.

Logo no ano seguinte, Hafeez ficou sem o seu primeiro mandatário quando este foi abatido a tiro. O advogado já tinha sido ameaçado por líderes religiosos e por colegas de profissão. O crime ficou sem castigo até agora, ou seja, teve o efeito que pretendia, segundo o advogado que agora representa Hafeez (e que permanece anónimo, por razões de segurança).

Notando que o ambiente na audiência que agora teve lugar foi intimidatório, o advogado explicou: "O facto de não se ter prendido quem matou Rehman sinalizou impunidade para outros eventuais vigilantes. Poderia algum juiz, nessas circunstâncias, assumir o risco de fazer justiça? Os que podiam foram transferidos para outro distrito ou pressionados por grupos de advogados operando como máfias".

Quarenta pessoas condenadas por blasfémia encontram-se no corredor da morte no Paquistão. Muitas vezes, os fanáticos não esperam pelo veredito do tribunal para fazer justiça, como mostram vários assassinatos em tempos recentes.

O caso mais falado foi o de Asia Bibi, uma mulher que passou oito anos presa antes de a sua condenação à morte ter sido revogada pelos tribunais. O clamor internacional de protestos terá sido um fator que levou a que ela fosse autorizada a ir viver para o estrangeiro.

Hafeez, para já, não tem a mesma sorte. O seu prestígio intelectual e o mestrado em artes que fez nos EUA com uma bolsa Fulbright não o ajudam. Preso num cadeia de alta segurança, esperará numa cela - em isolamento, para sua segurança - o resultado no recurso que vai interpor no tribunal superior em Lahore.