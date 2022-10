Omã prepara sucessão. O sultão está a morrer e não tem filhos

Qaboos bin Said tem oitenta anos e há quatro que luta contra um cancro no cólon. Há uma semana, voltou da Bélgica depois de um tratamento que parece não ter conseguido evitar o inevitável: o sultão está a morrer. No poder há quase 50 anos, depois de ter deposto o pai num golpe de estado sangrento (é o chefe de Estado que conquistou o poder pelas armas há mais tempo no poder), Qaboos não vai ter qualquer problema com uma eventual rebelião do filho uma vez que é divorciado desde 1979 e não concebeu qualquer herdeiro.

Segundo a descrição do "The Guardian", o processo de sucessão deste sultanato da península arábica, com quatro milhões de habitantes (1,5 são imigrantes estrangeiros), é complexo e envolve a abertura de uma carta selada escrita pelo sultão com a escolha que este fez para a sucessão e que ninguém sabe qual é. No entanto, não é certo que a escolha do sultão seja concretizada.

Omã é um antigo protetorado britânico e é governado desde o século XVIII pela dinastia Al Said. De acordo com a constituição do sultanato, a família real deverá escolher um sucessor nos três dias seguintes à morte ou incapacidade do sultão. Se a família não chegar a um acordo, o Conselho de Defesa, o Supremo Tribunal do Omã e as duas câmaras do Conselho Consultivo devem tentar chegar a um acordo. Se não conseguirem, será aberto o envelope deixado por Qaboos e o nome escolhido será revelado. Por segurança, há um segundo envelope escondido no palácio para o caso de o primeiro desaparecer.

Qaboos tem sido um líder moderado que abriu o pais à democracia e ao voto das mulheres e é um aliado dos Estados Unidos e um inimigo dos terroristas e fundamentalistas islâmicos. Conseguiu sempre manter-se neutral nos vários conflitos que devastaram a zona.