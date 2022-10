Luís Menezes Leitão, novo bastonário: “A ministra tem falhado com os advogados”

É uma das avenidas de Lisboa com mais escritórios de advogados por metro quadrado e é onde Luís Menezes Leitão, o novo bastonário, vai continuar a trabalhar, porque ganhou as eleições contra Guilherme de Figueiredo com a promessa de que iria abdicar do salário de €4000 mensais líquidos e do trabalho em exclusividade para a Ordem. “O bastonário não pode ser um funcionário da Ordem, tem de ser um advogado, andar nos tribunais”, argumenta na sala de reuniões do velho escritório da António Augusto de Aguiar.

“Só assim pode ser o advogado dos advogados”, alega o também presidente da Associação Lisbonense de Proprietários e ainda professor catedrático na Universidade Clássica de Lisboa. “Se exclusividade não significa mais disponibilidade? Não necessariamente. Tenho muita capacidade de trabalho e de certeza que irei trabalhar de forma adequada.”

