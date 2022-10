Jiadistas portugueses eram temidos até no Daesh

A presença dos portugueses no Estado Islâmico deixou marcas negativas até entre soldados do exército terrorista de Abu Bakr Al-Baghdadi. Um jiadista finlandês revelou que Nero Saraiva era conhecido pela sua agressividade, temido pelos colegas de armas e gostava de humilhar a população local. Foi acusado esta semana de terrorismo pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), juntamente com mais sete jiadistas nacionais. Dos seis que lutaram no califado, só dele é conhecido o paradeiro (está preso na Síria).

Os restantes — Fábio Poças, Sandro Marques, Sadjo Ture, Celso e Edgar Costa — estão dados como desaparecidos. Na cadeia de Monsanto está preso Rómulo Costa e em Londres, com medida de coação ligeira, vive Cassama Ture.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).