Vai a Elsa, vem o Fabien: muda a tempestade, mas a chuva é a mesma

Os primeiros efeitos da depressão Fabien são esperados hoje, com períodos de chuva persistente, e por vezes forte, na região Centro, Alto Alentejo, e litoral entre o rio Tejo e o cabo de Sines, até ao final da madrugada, aguaceiros temporariamente intensos no Minho e Douro Litoral até ao meio da tarde, e intensificação do vento, especialmente nas regiões Norte e Centro.



Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o vento será forte de sudoeste, com rajadas a atingir valores de 90 km/h, em especial no litoral norte e centro, e de 140 km/h nas terras altas.



É igualmente esperada agitação marítima, sobretudo no litoral a norte do cabo Mondego, onde as ondas poderão ultrapassar os dez metros de altura, estando os distritos de Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo sob aviso vermelho, o mais grave da escala do IPMA, entre as 21h00 de hoje e as 12h00 de domingo.



Segundo o IPMA, a depressão Fabien não deverá ter a mesma intensidade da depressão Elsa, que nos últimos dias provocou milhares de ocorrências e deixou pelo menos dois mortos e um desaparecido.



Enquanto a depressão Fabien não chega, vive-se, com maior gravidade no norte do País, as consequências da depressão Elsa: O rio Tâmega em Chaves, que tinha galgado as margens na quinta-feira, desceu 15 centímetros na noite de sexta-feira em relação ao limite máximo de 3,30 metros acima do normal."O rio começou a descer a partir das 19h00 e por volta das 22h30 já tinha descido 15 centímetros.

Esta situação vai manter-se durante a noite e esperamos que amanhã já tenha baixado pelo menos um metro", explicou sexta-feira à noite o comandante da Proteção Civil municipal, Sílvio Sevivas.

Ao final da noite de sexta-feira, o rio Douro subiu 1,20 metros e entrou quase 30 metros pela Praça da Ribeira, no Porto, até às 22h30, momento em que atingiu a maré cheia. Quando atingiu a maré cheia, o rio Douro quase cobriu a Praça da Ribeira, tendo o limite de segurança sido alargado por duas vezes desde que, cerca das 18h00, galgou pela primeira vez as margens do lado portuense.



A Proteção Civil registou desde quarta-feira cerca de 8.500 ocorrências devido ao mau tempo e, apesar do "ligeiro desagravamento das condições meteorológicas" durante o sexta-feira, a situação no rio Douro, na Régua, Porto e Gaia, era considerada "preocupante".



"No rio Douro é previsível que nas próximas horas o nível das águas ainda suba cerca de meio metro, as barragens estão a descarregar água para ganhar capacidade de encaixe, para que seja depois possível, 'à posteriori', regularizar todo o leito do rio. Esta é uma situação preocupante, quer na Régua, quer na foz do Douro, na margem do Porto e também na margem de Gaia", disse o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no 'briefing' das 20h00 de sexta-feira.