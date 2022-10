SEF sinaliza três crianças como vítimas de tráfico humano em Lisboa

São três casos detectados em menos de um mês. Desde o início de dezembro, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a operar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, sinalizou três casos de crianças que estariam a ser vítimas de tráfico humano, trazidas por Portugal por cidadãos estrangeiros que acabaram por ser detidos.

Em comunicado, o SEF explica que deteve, no princípio de dezembro, um “cidadão estrangeiro” que chegava a Lisboa, vindo de Angola, acompanhado por duas crianças, de nove e quinze anos. Perante as suspeitas de que os menores não seriam, como alegava, seus filhos, o Ministério Público do Tribunal de Família e Menores ordenou que fosse realizado um teste de paternidade. O resultado foi conclusivo - não havia, de facto, qualquer grau de parentesco entre o homem e as duas crianças - e o homem, que tentou entrar em Portugal sem “qualquer documentação”, foi detido por “fortes indícios da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos”.

No mesmo texto, o SEF dá ainda nota de outra situação com contornos semelhantes. Também este mês, no mesmo aeroporto, foi detida uma mulher estrangeira - o comunicado não esclarece qual a sua nacionalidade ou o país de onde vinha - que se tentou fazer passar por mãe de uma criança de onze anos. Mais uma vez, um teste de ADN esclareceu que a mulher não era familiar da menina.

Em ambos os casos, os menores foram encaminhados para casas de acolhimento seguras, depois de sinalizados como vítimas de tráfico de seres humanos, e considerada a sua condição de “especial vulnerabilidade”.