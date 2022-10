Mulher detida por suspeitas de maus tratos a idosos em lar de Vila Nova de Gaia

Uma mulher de 62 anos foi detida esta quinta-feira, em Vila Nova de Gaia, por ser suspeita de 14 crimes de maus tratos a idosos e cinco crimes de desobediência.

Na sequência de uma investigação motivada pela suspeita de maus tratos, a mulher foi detida pela GNR do Porto e depois de ter sido interrogada, já na sexta-feira, acabou por ficar em prisão preventiva, adianta um comunicado do Comando Territorial do Porto. O cenário dos alegados crimes era um lar ilegal na localidade de Pedroso, em Vila Nova de Gaia. Segundo a nota da polícia, que deteve a mulher durante uma busca à residência em causa, tratava-se de um local sem as condições legais necessárias para funcionar, onde se encontravam onze idosos, três dos quais acamados.

Após a operação policial, o lar acabou por ser “imediatamente encerrado” e os pacientes encaminhados para outras instituições ou para junto das suas famílias. É mais um caso que se junta aos 93 lares já encerrados este ano pelo Instituto da Segurança Social por operarem em condições ilegais - segundo a Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, estima-se que entre 30 a 35 mil idosos vivam em lares ilegais, noticiava este mês o "Jornal de Notícias".