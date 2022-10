Mau tempo: os efeitos da tempestade de Norte a Sul

O mau tempo não dá tréguas desde quinta-feira com duas depressões sobre Portugal, a Elsa que está a sair e a Fabien que já chegou mas cuja depressão tende a ser menos intensa.

As cheias estão a condicionar várias regiões do país.

Em Montemor-o-Velho foi accionado o Plano de Emergência e Protecção Civil por parte da autarquia devido ao risco muito elevado de cheia, segundo revela a Lusa. Tradicionalmente exposto a cheias, o autarca pede à população para "evitar deslocações pelo conselho", em particular nos locais "historicamente mais vulneráveis a alagamentos e inundações rápidas", devido ao aumento do caudal do rio Mondego.

Em Coimbra o caudal do rio Mondego no açude-ponte de Coimbra ultrapassou os limites de segurança de 2000 metros cúbicos por segundo. A autarquia classifica a situação de "muito critica". Já que é expectável "uma tendência de subida (do caudal) durante as próximas horas". Recomenda-se o alerta por parte das populações e o respeito pelas indicações das autoridades que estão no terreno assim como da sinalização nas vias públicas.

Em Coimbra foi ainda durante esta manhã de sábado suspensa a circulação dos comboios suburbanos entre Coimbra e Figueira da Foz, devido à subida do nível da água. Uma informação prestada pela Infraestrutura de Portugal.

A linha da Beira Alta também está cortada, depois de ao início da noite de ontem, um comboio Intercidades ter embatido numa pedra que provou o descarrilamento da locomotiva entre Fornos de Algodres e Gouveia. Têm estado a decorrer os trabalhos de reparação.

Também na linha do Vouga a circulação está suspensa. Motivo: desguarnecimento da via entre Macinhata e Sernada e a circulação no troço entre Eixo e Eirol.

Por todas estas situações a CP fez saber ontem que "irá conceder reembolsos aos clientes que tenham comprado bilhetes e pretendam desistir da viagem, devido ás perturbações previstas por causa do mau tempo".

Nem tudo piora

Em Chaves onde as cheias induzidas pela depressão Elsa afetaram estabelecimentos comerciais, a situação está a normalizar. "O rio Tâmega já baixou cerca de um metro e irá continuar a baixar e a retomar o leito normal dentro de quatro a cinco horas, embora algumas zonas continuem inundadas", explicou à Lusa o comandante da Proteção Civil Municipal, Sílvio Sevivas.

O capitão dos portos do Douro e Leixões referiu a meio da manhã que a situação das cheiras nas ribeiras do Porto e Gaia "é de melhoria significativa", devendo a água começar a baixar. Cruz Martins espera melhorias relativamente ao que se passou ontem (sexta-feria), referindo que as "albufeiras já começaram a ter mais alguma capacidade de encaixe de água e isso já permite que não seja necessário fazer descargas de quantidades tão grandes como tem sido necessário fazer até agora".

A passagem da depressão Elsa provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido ew deixou perto de 80 pessoas desalojadas.