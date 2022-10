Imobiliário avaliado em €5 milhões está no centro do conflito. Supremo dá razão a freira em guerra judicial com a igreja

O conselheiro Abrantes Geraldes fez de Deus na disputa que opõe uma freira quase nonagenária à Igreja Católica portuguesa por causa de um património imobiliário avaliado em cerca de cinco milhões de euros. O juiz do Supremo Tribunal de Justiça decidiu que a doação a um sobrinho de uma casa de três pisos no centro da Horta, nos Açores - onde a irmã Maria Madalena de Jesus nasceu, vive e pretende morrer - é perfeitamente válida aos olhos da lei portuguesa. O tribunal de primeira instância tinha decidido a favor da religiosa, mas a Relação havia decretado que a casa era da Igreja e não da Pia União das Escravas do Divino Coração de que Maria Madalena é a madre superiora e único membro ainda vivo. "É uma ação importante porque se esta jurisprudência for seguida nas outras ações a decisão terá de ser igual", congratula-se Ricardo Sá Fernandes, advogado das Escravas,

Em causa estava saber se a Pia União é uma associação privada de fiéis, com poder para dar o destino que quiser aos bens, ou, pelo contrário, uma associação pública, dependente da igreja para qualquer decisão que envolva a compra ou venda de património. O STJ, que se pronunciou pela primeira vez sobre esta questão, não só considerou a Pia União uma associação privada como explicou, que mesmo que dependesse da igreja, a doação seria sempre válida porque começou por ser autorizada por um bispo.

O Supremo ainda tem de avaliar mais dois recursos: um sobre os bens que foram afetos a uma fundação entretanto criada e outro para decidir se a nomeação de dois comissários para gerirem a Pia União é legal.

A guerra começou em 2008 quando a freira, nascida há 89 anos, Gabriela Ferreira, decidiu doar a casa no centro da capital da ilha do Faial ao sobrinho e passar o resto do património da Pia União das Escravas para uma fundação presidida pelo mesmo sobrinho. Doou também dois terrenos na zona de Fátima à igreja. O então Bispo de Leiria, Dom Serafim, não se opôs e reconheceu, por decreto, "os poderes" à madre superiora "para praticar os atos necessários à criação de uma fundação" e para comprar e vender "quaisquer propriedades nos termos que entender".

Mas quando a Fundação começou a afetar os bens descobriu que uma casa das irmãs em Coimbra tinha passado para o nome da Igreja. O sobrinho, Pedro Seixas Antão, pôs uma ação em tribunal para recuperar o imóvel e um tribunal deu-lhe razão. O novo bispo de Leiria, António Marto, número dois da Igreja em Portugal, entendeu que a afetação dos bens "acarreta sérios perigos" e nomeia dois comissários que passam a gerir os "assuntos não religiosos" da Pia União. São interppostas ações em tribunal para anular as doações. com exceção da que foi feita à igreja.

Como represália - pelo menos no entendimento de Maria Madalena de Jesus - a licença de oratório das irmãs foi suspenso e o corpo de Cristo retirado da capela da casa da Horta. Quando a guerra começou, quatro das oito irmãs que fundaram a ordem ainda estavam vivas. Resta Maria Madalena que quer cumprir o mandamento da ordem e morrer "sem dinheiro, sem dívidas e sem pecado".