Figura nacional do ano: Tolentino Mendonça, o cardeal que não gosta de segredos

Faça um texto sobre um homem simples.” Assim, sem mais. Foi o único pedido de Dom José Tolentino de Mendonça quando o interpelámos a dar uma achega para o texto que o justifica como figura nacional do ano. “Se posso pedir-lhe...”, começara por dizer. Ao Papa Francisco já se tinha apresentado como “um pobre padre”. O Papa respondeu-lhe à altura: “É bom que sejas um pobre padre.”

José Tolentino de Mendonça é assim. Os títulos eclesiásticos não se lhe colaram à pele nem lhe alteraram a atitude, a imagem e o sentido de pés na terra. Entrou, neste ano, no cardinalato e por isso na lista dos possíveis sucessores do atual Papa. Mas entre as voltas que a cúria dá e a cerzidura de interesse que todos os conclaves implicam, é bom não alimentar falsas ilusões. E o madeirense, filho de pescador, sabe bem que há mais marés do que marinheiros, que o mundo dá mesmo muitas voltas e que o messianismo em relação ao seu papel futuro na Igreja Católica está longe de ser um dogma.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).