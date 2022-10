Após passar três anos preso num barco, marinheiro indiano vai regressar a casa

Um marinheiro indiano de Mumbai que passou três anos impossibilitado de sair de um navio mercante que tinha sido abandonado pelo próprio proprietário vai finalmente regressar a casa. Vikash Mishra, que tem mulher e dois filhos pequenos à espera, exprimiu o seu alívio numa mensagem audio no WhatsApp, dizendo que tinha sorte. "Ao fim de 39 meses, posso ir para casa e ver a minha família".

Mishra foi vítima de uma prática que infelizmente não é rara na navegação mercantil: o abandono de navios. A Elite Way Marine Services, empresa dona do barco, abandonou a embarcação no mar do Dubai e deixou Mishra e outros tripulantes numa situação que tem sido descrita como de escravatura. Embora não fossem pagos, para reclamarem os seus direitos tinham de permanecer a bordo, trabalhando de graça.

Sobrevivendo à base de arroz e lentilhas fornecidos por uma organização humanitária, a Mubarak Marine, os homens estavam numa situação cada vez mais desesperada. A certa altura chegaram a tentar viajar para terra num bote, mas foram detidos e reenviados para bordo.

Só depois de o jornal britânico "The Guardian" falar do assunto há alguns meses é que lhes foi permitido sair do barco, passando para uma barcaça no porto marítimo do Dubai, de onde seguirão para casa. São os últimos quatro que falta repatriar, depois de terem conseguido negociar receber 80 por cento do que lhes é devido.

A Elite Way explicou que tudo teve a ver com problemas financeiros. "Há ano e meio que o mercado está em baixo. Ninguém daria um bom preço pelo navio", diz o gerente de operações da companhia para explicar o facto de a companhia não ter tentado vender o barco para pagar os ordenados em falta.

Para Mishra, a questão é mais simples: "Quando vim para aqui, a minha filha Tânia tinha oito meses. Fará quatro anos este mês. Eu terei estado fora durante três Natais". Contou igualmente que um dos filhos disse que a única prenda de Natal que queria era ter o pai de volta.