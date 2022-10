A urgente necessidade de educar a inteligência das máquinas

É o princípio do fim da inteligência como até agora se conhece. E a Humanidade está mais perto dessa solução final do que imagina. Negá-lo é negar o óbvio. É acreditar que a inteligência só pode existir no mundo animal e pensar que nada poderá superar a capacidade de processamento de um cérebro humano. Esse dia do calendário já passou, mesmo que a maioria não o saiba ou insista em não o riscar do calendário.

“As pessoas são céticas quanto à superinteligência porque pensam na inteligência como algo misterioso, que apenas pode fazer parte de organismos biológicos como o seu”, explica Max Tegmark em entrevista ao Expresso, mas para o professor do MIT, especialista em física e cosmologia, isso não passa de chauvinismo. “A inteligência tem tudo que ver com processamento de informação. Não importa que essa informação seja processada por átomos de carbono nos neurónios do cérebro ou de outra forma.” É preciso perceber que “não há qualquer lei da física que diga que o processamento da informação que fazemos no nosso cérebro é o melhor possível”. Negá-lo “é apenas arrogância humana”.

