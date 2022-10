Vai-se a depressão Elsa, chega o Fabien. Dois mortos, um desaparecido e 70 desalojados

Duas pessoas morreram, uma está desaparecida em Castro Daire e 70 ficaram desalojadas devido à depressão Elsa, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Desde o fim de tarde de quarta-feira, o mau tempo em todo o país já provocou mais de 6200 ocorrências, a maioria quedas de árvores, movimentos de terras, inundações e quedas de estruturas.

Dezenas de estradas ficaram cortadas, habitações danificadas e os rios galgaram algumas localidades. Águeda é a situação mais preocupante, indica a ANEPC. Durante a última noite, o rio Douro galgou as margens e inundou zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto.

Portugal, contudo, terá pouco tempo para digerir este cenário. Conforme o IPMA já anunciou, a Elsa está dissipar-se, mas a depressão Fabien está a chegar e deverá fazer-se sentir principalmente na zona Norte e Centro do país, a partir da tarde desta sexta-feira e durante todo o fim de semana.

Leiria, Santarém e Portalegre estão ainda sob aviso laranja devido às previsões de precipitação forte entre as 12h00 e as 15h00, nos dois primeiros casos, e entre as 12h00 e as 18h00, para Portalegre.

Neste momento, há falhas extensas na rede elétrica nacional em quatro distritos, assume a EDP; a companhia elétrica não avança, para já, com nenhum prazo para restabelecer a normalidade.

Também a operadora telefónica Vodafone tem o serviço de rede móvel condicionado em algumas zonas do país.

Buscas por cidadão desaparecido

Uma pessoa que está desaparecida desde a noite de quinta-feira em Castro Daire, devido ao mau tempo. Segundo a Proteção Civil, trata-se do tripulante de uma máquina retroescavadora que ia a circular quando houve um deslizamento de terra que terá empurrado a máquina. Este acidente ocorreu na estrada nacional em Ribolhos, Castro Daire. A via está cortada.

Também na quinta-feira, duas pessoas perderam a vida devido a incidentes provocados pela depressão Elsa. Em Canha, no Montijo, a queda de uma árvore provocou o despiste de um camião e a morte do condutor.

Fabien, um novo problema

A depressão Fabien atingirá Portugal principalmente no sábado. O Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas por esta depressão, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento.

O IPMA emitiu uma nota em que que haverá "vento forte de sudoeste", prevendo-se que as rajadas atinjam valores de 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas.

"A agitação marítima associada ao Fabien irá também fazer-se sentir na costa ocidental, em especial no litoral norte", acrescentou a nota.

Prevê-se, em todo o caso, que os efeitos da depressão Fabien não apresentem em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, "em particular em termos de vento e com mais significado em termos de precipitação".

O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Notícia atualizada às 9h28