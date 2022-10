Proteção Civil anuncia ativação do Plano de Cheias para o rio Tejo

Mais de 7 mil ocorrências, 77 desalojados, dois mortos e um desaparecido é o mais recente balanço da depressão Elsa feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em conferência de imprensa, o comandante da ANEPC, Pedro Nunes, alertou para o agravamento das condições meteorológicas a partir das 14h até às 21h sobretudo no norte e centro do país. A precipitação intensa poderá causar mais inundações e obrigar ao corte do trânsito de mais estradas nacionais.

O responsável anunciou que já foi ativado o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, admitindo a possibilidade de várias inundações na região devido à subida dos caudais do rio sobretudo nos provenientes de Espanha e rio Ocresa. As previsões meteorológicas do IPMA levam a Proteção Civil a acreditar que Chaves e Amarante também deverão ser palco de mais cheias devido à subida do nível do caudal do rio Tâmega.

Aveiro, Coimbra, Santarém, Castelo Branco e Lisboa deverão ser os distritos mais afetados pelo mau tempo. Ao contrário de ontem, os ventos não deverão ser tão fortes devendo rondar o máximo os 70 e os 80 km/h. “Hoje temos um cenário ligeiramente menos grave”, afirmou Pedro Nunes, acrescentando, contudo, que será mantido o mesmo nível de alerta.

O comandante da ANEPC deixou ainda uma mensagem à população, sublinhando que a “Proteção Civil somos todos nós”, apelando à tomada de medidas de mitigação e prevenção por parte de todos os cidadãos.

Após a depressão Elsa, Portugal será atingido pela depressão Fabien que afetará sobretudo o norte e o centro do país no sábado.

De acordo com o IPMA, são esperados períodos de precipitação intensa e vento forte, com rajadas que poderão atingir os 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas, antecipando-se também maior agitação marítima sobretudo na costa ocidental. O estado do tempo deverá melhorar gradualmente a partir de domingo, refere o IPMA.