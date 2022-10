Obras de restauro do Mercado do Bolhão atrasam-se um ano. Inauguração derrapa para a primavera de 2021

As obras de restauro integral do Mercado do Bolhão, no Porto, vão prolongar-se por mais um ano do que o inicialmente previsto, revelou, esta sexta-feira, Rui Moreira. O presidente da Câmara do Porto referiu que o atraso inesperado deve-se às condições do terreno, instável apesar de, antes do arranque da obra do edifício centenário, ter sido desviado o curso de água existente no subsolo.

“Os níveis freáticos do terreno levaram o consórcio a especiais cautelas na abordagem ao nível da cave”, adiantou o autarca, que lembrou que a Câmara do Porto considera que “sem cave, o mercado não teria condições modernas de salubridade e higiene alimentar que lhe são exigidas”. As obras, previstas para decorrerem durante 24 meses, derrapam agora para os 36 meses, estimando-se que a conclusão, prevista para maio de 2020, aconteça na primavera de 2021.

Rui Moreira afirmou ter já reunido, esta tarde, com os comerciantes do Bolhão, deslocalizados para um espaço vizinho, para os informar do atraso no restauro da obra, adiantando que, embora tenham “saudades” do mercado original, mostraram-se compreensíveis e nem ficaram surpreendidos, “pois até pensavam que a demora seria maior”.

Além dos níveis freáticos do terreno onde o edifício foi construído se terem revelado mais elevados do que o tecnicamente previsto, o novo calendário da obra é ainda explicado pelo estado de degradação das galerias superiores, “bastante mais grave do que era possível apurar a partir dos estudos preliminares”.

“Em nada este atraso é causado pela obra do túnel do Bolhão, estando estimada a reabertura ao trânsito pedonal na Rua Formosa já em fevereiro de 2020”, informou o autarca independente.

Rui Moreira recordou que em 100 anos o Bolhão nunca recebeu obras de fundo, razão pela qual o restauro é complexo, que classifica de trabalho “de relojoaria”, até por ter sido construído sobre um pântano batizado de bolhão e que acabou por dar o nome ao mercado: “Há registos e relatos de que as torções e danos nas paredes e estruturas do edifício datam da sua construção”, contextualizou o autarca, que frisou que o mais conhecido mercado da cidade, património classificado, espera por obras urgentes pelo menos desde os anos 1980.

Perante os novos constrangimentos encontrados, o consórcio construtor (Lucuis&ACA) teve de reformular a abordagem ao método construtivo inicialmente previsto. “Por razões de segurança, é aconselhável um método construtivo diferente na contenção e construção da cave”, disse Rui Moreira, que passa por uma solução de colocação de estacas.

“Caso as galerias se mantivessem intactas durante toda a obra, como estava inicialmente previsto, a abordagem que agora se propõe seria impossível. E a construção da cave ficaria comprometida, mais morosa e menos segura. Seria mais cara e demoraria mais tempo, atirando a conclusão do restauro para dezembro de 2021", acrescentou Rui Moreira.

A reformulação do método construtivo da obra do Bolhão não coloca em causa o projeto traçado: no seu "âmago, finalidade e resultado final" mantém-se inalterado. Como reforçou o autarca, "a preservação da traça do edifício e das suas conhecidas características não sofre qualquer alteração". Mas, se fosse mantido o método construtivo inicialmente previsto, tanto os prazos como o preço final da empreitada ficariam ainda mais comprometidos.