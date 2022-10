Tragédia com turistas alemães na Madeira: Motorista do autocarro acusado de 29 crimes de homicídio

O MInistério Público (MP) decidiu acusar da prática de 29 crimes de homicídio por negligência e três crimes de ofensa à integridade física por negligência o motorista do autocarro que, a 17 de abril de 2019, se despistou na frequesia do Caniço, na Madeira, provocando a morte de 29 passageiros e ferimentos em 27, todos eles turistas de origem alemã que se encontravam de férias na ilha.

Um comunicado da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa refere que o MP requereu o julgamento em tribunal coletivo, depois de terem sido investigadas, na fase de inquérito, as causas do acidente. O acidente aconteceu quando o autocarro descrevia uma curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira e saiu da estrada, acabando por capotar e embater numa casa, circunstância que permitiu a sua imobilização. Os turistas alemães iam a caminho de um jantar típico madeirense.

Após a tragédia, o governo regional decretou três dias de luto.