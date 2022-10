Número de homens fumadores em queda pela primeira vez

Há cada vez menos pessoas a fumar, concluiu a Organização Mundial da Saúde (OMS), que antevê - pela primeira vez – uma descida do número de homens fumadores: serão menos dois milhões de consumidores entre 2018 e 2020, de acordo com as previsões inscritas na terceira edição do Relatório Mundial sobre o tabagismo.

A OMS saúda os dados anunciados esta quinta-feira, e fala de um “ponto "ponto de viragem”.

“Pela primeira vez assistimos a uma descida no total de fumadores, devido à atitude mais firme dos governos em relação à indústria do tabaco”, afirmou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De acordo com o relatório, os homens representam 82% dos 1,337 mil milhões de fumadores registados em 2018. Graças às pesquisas que a organização realiza em diferentes países e a um modelo estatístico de evolução populacional, as projeções apontam para que em 2020 existam menos 10 milhões de fumadores em relação aos dois anos anteriores (entre eles, um milhão de homens). Em 2025, esse total baixará outros 27 milhões.

Embora a diminuição do número de fumadores seja anualmente modesta, as percentagens relativas apontam para uma tendência de descida muito mais acentuada: à medida que a população mundial cresce, a percentagem de fumadores diminui de forma acentuada, desde há duas décadas. No ano de 2000, uma em cada três pessoas fumava em todo o planeta e quase metade dos homens fumava (16% no caso das mulheres); atualmente, fuma uma em cada cinco pessoas (37,5% dos homens e 8% das mulheres).

O relatório abrange apenas produtos que contêm tabaco, excluindo portanto os cigarros eletrónicos,