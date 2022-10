Circulação na Linha do Minho com “bastantes atrasos e perturbações”

Contactada pela agência Lusa, fonte da CP justificou aquela situação com os "constrangimentos" que se verificam no troço eletrificado daquela ligação ferroviária, entre Nine, no distrito de Braga, e a cidade de Viana do Castelo, e que se "repercutem no troço não eletrificado, entre Viana do Castelo e Valença, causando atrasos em cadeia".

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à Lusa que, face ao mau tempo que se tem feito sentir nas últimas horas, os comboios que ligam Nine (Braga) a Barroselas (Viana do Castelo), no troço eletrificado da Linha do Minho, foram obrigados a "circular a diesel".

"A catenária está cheia de folhas e de ramos de árvores, dificultando a tração elétrica. Nesse sentido, os comboios que ligam Nine a Viana do Castelo estão, desde as 08:00, a circular com tração a diesel. A IP está a proceder à limpeza da linha, operação que deverá ser resolvida hoje apesar de estar previsto novo pico de mau tempo para a tarde", explicou a fonte da IP.

No que diz respeito à circulação rodoviária no distrito de Viana do Castelo, nas estradas sob gestão da IP, a fonte explicou que "apenas a Estrada Nacional 101 (EN101), que liga Arcos de Valdevez a Monção, apresenta "alguns condicionalismos devido a uma derrocada ocorrida durante a madrugada".

"Cerca das 04h da manhã a estrada esteve cortada devido ao deslizamento de terras. Ainda apresenta pequenos condicionalismos que deverão ficar resolvidos até cerca das 12h", especificou a fonte.