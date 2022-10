A poluição atmosférica pode mesmo prejudicar violentamente a saúde mental? O estudo da University College London

Os fatores de risco associados à depressão e ao suicídio são conhecidos mas há um que não o é assim tanto e que, de acordo com um grupo de investigadores da University College London, na capital britânica, importa analisar, como é o caso da poluição atmosférica. De acordo com um estudo publicado recentemente por estes investigadores na revista científica “Environmental Health Perspectives”, as pessoas que estão expostas a níveis mais elevados de poluição atmosférica têm maior probabilidade de ter depressão e de se suicidarem. Citada pelo jornal britânico “The Guardian”, a coordenadora do projeto, Isobel Braithwaite, explicou que “as partículas mais finas de ar poluído podem chegar ao cérebro tanto através da circulação sanguínea como do nariz” e que “a poluição atmosférica pode causar um aumento da inflamação do cérebro, danos nas células nervosas e alterações na produção da hormona associada ao stress, o que prejudica a saúde mental”.

Mas o que é que isto significa exatamente? Ao Expresso, José Carlos Santos, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, refere que o estudo em causa “sugere que a presença de poluição está associada a uma maior probabilidade de haver doença mental por via da deterioração da arquitetura do cérebro e função cerebral”. No entanto, salienta, é necessária “cautela na leitura dos resultados”, uma vez que o suicídio “é um fenómeno complexo e multifacetado”, sendo o resultado de uma miríade de fatores. “Pode haver, do ponto de vista estatístico, uma relação significativa entre poluição do ar e depressão e suicídio, mas é sempre importante fazer uma análise global das causas e não generalizar. Probabilidade não é o mesmo que determinismo e, nesse sentido, o título do artigo sobre o estudo publicado no “The Guardian” [“Depression and suicide linked to air pollution in new global study”] acaba por ser um bocadinho forçado.”

José Carlos Santos, que foi também o relator do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio (relançado este ano depois de seis anos sem ter sido praticamente implementado), admite, no entanto, que “haja danos causados pela poluição atmosférica que possam ter reflexo a nível cerebral ao ponto de ser um dos fatores envolvidos no suicídio” e explica: “Do ponto de vista cerebral, pode haver uma destruição de neurotransmissores ou inibição da produção de neurotransmissores — e falo em específico da dopamina, serotonina e adrenalina. E, se assim for, poderá haver uma sintomatologia depressiva acentuada, que é um dos fatores de risco mais importantes para o comportamento suicidário e o suicídio”.

O que é certo, diz, “é que as cidades mais industrializadas e consequentemente mais poluídas, em comparação com o meio rural, têm aspetos menos positivos do ponto de vista da saúde mental, ainda que, de forma genérica, as taxas de suicídio sejam mais elevadas em ambiente rural”, e também para isso chama a atenção Sónia Farinha Silva, médica interna do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. “A urbanização é um fator de risco para o suicídio devido ao stresse, competitividade no trabalho, individualismo e pouca vivência em comunidade. No geral, há mais doença mental nas cidades, não só depressão mas também psicoses.” O que não significa, diz, que haja uma associação direta entre poluição atmosférica e depressão e suicídio. “Parece-me um bocadinho um ‘long shot’.”

Estudo alerta para a necessidade de respeitar limites de concentração de poluentes no ar definidos pela UE

No estudo recém-publicado, em que foram analisadas partículas de poluição produzidas através da combustão de combustíveis fósseis em veículos, habitação e indústria e recolhidos dados de 16 países publicados até 2017, também é admitida a necessidade de mais investigação nesta área, mas Isobel Braithwaite, a coordenadora, não tem dúvidas de que a poluição do ar “poderá estar a causar danos substanciais à nossa saúde mental, sendo cada vez mais urgentes tornar o ar que respiramos mais limpo”. Algo que, acredita, pode ser possível se cumpridos os limites definidos pela União Europeia (UE) para a concentração de poluentes no ar. “Isso permitiria prevenir cerca de 15% dos casos, assumindo que há, de facto, uma relação causal. Seria algo com um grande impacto, porque a depressão é uma doença muito comum e há cada vez mais casos.” De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 246 milhões de pessoas em todo o mundo têm depressão.

A poluição do ar é medida, entre outras variáveis, pelos níveis de partículas finas inaláveis, as chamadas PM2,5. De acordo com os valores fixados pela UE, a concentração média anual não deve exceder 25 microgramas por metro cúbico, ou 25 μg/m3. Os mesmos valores foram fixados pela legislação portuguesa, embora a OMS recomende que esse valor não seja superior a 10 μg/m3. Segundo a investigação britânica, “as pessoas que forem expostas a um aumento de 10 μg/m3 do nível destas partículas durante um ano ou mais têm 10% mais risco de ter depressão”. Segundo os dados do estudo, Nova Deli, na Índia, é, sem surpresa, a cidade com maiores níveis destas partículas (114µg/m3), contrastando com Ottawa, no Canadá (6µg/m3). Em 2018, Portugal apresentava uma concentração de PM2,5 de 10.3µg/m3, ficando em 63.º lugar num total de 73 países (o Bangladesh aparecia em primeiro e a Islândia em último, com a menor concentração). E, de acordo com o último relatório global publicado pela OMS, há 15 cidades portuguesas cujos níveis destas partículas excedem as recomendações, como é o caso de Estarreja, Almada, Cascais, Lisboa, Portimão, Albufeira, Buraca, Faro, Algueirão, Mem-Martins, Ílhavo, Marateca, Aveiro, Chamusca, Setúbal e Vila do Conde.

Investigação sobre poluição atmosférica e saúde mental: o estado da arte

Apesar de admitida a necessidade de haver mais investigação, a relação entre poluição atmosférica e saúde mental sugerida pelo estudo britânico já tem vindo a ser estudada. Em 2018, um grupo de investigadores da Universidade Politécnica de Hong Kong conduziu um estudo que aponta para um aumento do risco de morte em pessoas com perturbações mentais e do comportamento em dias em que a poluição do ar atinge picos tóxicos — em dias específicos, aliás, e mediante determinadas circunstâncias, esse risco pode ir ascender aos 79%, embora também aí não se tenha conseguido explicar porquê.

Mais recentemente, em janeiro de 2019, um grupo de investigadores do Kings College London concluiu que as crianças que tenham vivido em zonas com o ar mais poluído têm maior probabilidade de ter depressão aos 18 anos, em alguns casos três ou quatro vezes mais. Também este ano, o Fórum Internacional de Sociedades Respiratórias publicou um estudo segundo o qual a poluição atmosférica pode provocar danos em todos os órgãos e células do corpo humano.