Hospitais querem cobrar pelos doentes internados por falta de resposta social

Eis mais um problema que Marta Temido tem em mãos: os hospitais do Serviço Nacional de Saúde gastam cerca de 100 milhões de euros por ano com as mais de mil pessoas por dia que têm alta clínica, mas continuam internadas por falta de respostas sociais.

Segundo o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira, o Ministério da Saúde quer encontrar um “modelo de responsabilidade financeira” por estes internados. Esta medida está prevista no Orçamento de Estado para 2020.

Em declarações ao “JN”, o gabinete de Marta Temido adiantou estar a trabalhar com o Ministério da Segurança Social para “uma melhor articulação de respostas. Este será um trabalho a desenvolver ao longo do ano de 2020”.

Das mais de mil pessoas que todos os dias estão internadas em hospitais por não terem para onde ir, metade deveria ser transferida para um lar de terceira idade, para casa (com apoio domiciliário) ou para outra resposta social semelhante, aponta o jornal.

“São pessoas com um elevado grau de incapacidade e não é legítimo esperar que as famílias tenham capacidade para as acolher”, explica Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.