Alunos de escola de ballet em Viena aconselhados a fumar para não ganharem peso

A Academia de Ballet de Viena, uma instituição fundada em 1771 que é das mais importantes do seu género em todo o mundo, está a ser acusada de não respeitar os direitos das crianças e jovens que ensina. Entre as acusações constam práticas de violência física e verbal que serão (ou terão sido, até às denúncias) a rotina normal da escola.

Excesso de treino, pancadas violentas e arranhões até fazer sangrar, a par com humilhações verbais referentes ao aspeto físico dos estudantes, seriam velhas tradições na academia. Entre outras revelações bizarras, há a de que os alunos eram incentivados a fumar, para garantir que se mantinham magros.

O escândalo começou em abril com um artigo da revista "Falter" que referia várias das práticas em causa e mesmo casos de abuso sexual. Uma comissão apoiada pelo governo foi criada para investigar o assunto, e confirmou agora, num relatório baseado em entrevistas com 24 pessoas, as linhas gerais das denúncias - ou seja, a negligência da academia em relação à saúde física e mental dos estudantes.

"Fica claro que as crianças e os adolescentes não foram suficientemente protegidos de discriminação, negligência e efeitos médicos negativos", diz a comissão, considerando insuficientes algumas medidas já adotadas em resposta às críticas.

Entretanto, a presidente da comissão responsabilizou diretamente o diretor da ópera estatal, à qual a academia está associada. E o ministro da Cultura exigiu que se tomem rapidamente medidas adequadas para proteger os alunos.