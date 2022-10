Adam Driver abandona entrevista a meio quando passam um clip dele a cantar

O ator Adam Driver tem sido muito elogiado ultimamente pelos seus papéis no último episódio da série "Guerra das Estrelas" e num filme da Netflix, "Marriage Story". Mas parece que nem todo o sucesso lhe eliminou as inseguranças. Há dias, abandonou uma entrevista radiofónica a meio quando passaram o audio de uma cena de outro filme, "Being Alive", onde o ator é ouvido a cantar.

Já em 2015, Driver tinha explicado no mesmo programa - "Fresh Air", da NPR - que não gosta de rever as suas performances. Mas mesmo a anfitriã Terry Gross, que o entrevistava, ficou surpreendida com a sua reação. Ao que parece, desta vez tinham-lhe sugerido tirar os auscultadores para não ouvir o audio de si mesmo, mas não foi suficiente.

Ainda recentemente, Driver contou à revista "New Yorker" que ficou agoniado ou teve de se ir esconder noutras estreias. Em 2015, a sua explicação foi mais completa: "Já me vi ou ouvi antes, e a seguir detesto sempre. Gostava de poder mudar o que vi, mas não posso. Acho que tenho uma tendência para melhorar as coisas ou enlouquecer-me e às outras pessoas à minha volta".

"Marriage Story" é sobre um casal jovem que está em vias de se divorciar, e recebeu críticas largamente positivas, o que tornou a reação que Driver agora teve ainda mais inesperada. Quando artistas e outras pessoas interrompem entrevistas, é muitas vezes por algo que fizeram estar a ser criticado e o entrevistador falar disso.