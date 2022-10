Esquiador canadiano salva três veados presos no gelo

O Canadá tem uma longa tradição de ajudar animais em dificuldades. Neste domingo, um jacaré à solta despertou nas redes sociais uma onda de preocupação pelo seu próprio bem-estar. O caso de Ryan Peterson é um pouco diferente. Este homem decidiu aproveitar a hora de almoço para ir patinar um pouco no Lake of the Woods, no norte do Ontário, e deparou com três veados presos no lago parcialmente congelado.

“Não sei como é que eles foram até lá. Mas decididamente foram até lá”, disse depois Peterson. O risco era o de que, mais cedo ou mais tarde, aparecessem lobos que os atacassem. Ele decidiu ajudar, mas primeiro deu algum tempo. Regressou ao trabalho para almoçar e arranjou uma corda. Quando voltou ao lago, os animais ainda lá estavam.

Contactado, o serviço que normalmente trataria da situação disse que não podia fazer nada naquele momento, pois a superfície do lago ainda não tinha solidez suficiente para circularem lá veículos. Assim, Peterson fez o salvamento em patins. Atou a corda ao pescoço dos animais, um de cada vez, e puxou-o para terreno seguro.

Para ele, não era inteiramente sem risco. “Se eles estiverem direitos, podem dar-nos pontapés”, explicou ao "The Guardian". “Mas quando estão presos no gelo, as pernas deles estão esticadas e eles não conseguem levantá-las”. A táctica resultou. Primeiro foi a mãe levada para a margem e, a seguir, os dois mais pequenos. Na parte final da viagem, Peterson empurrou-os com um ramo para os obrigar a ir para terra.