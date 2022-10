Especial de Natal com um Cristo gay provoca indignação em muitos brasileiros (e uma petição com quase dois milhões de assinaturas)

Terá sido desta vez que o “Porta dos Fundos” foi longe demais? O grupo de humor brasileiro, que já recebeu um Emmy e é um dos produtos culturais brasileiros mais conhecidos fora do país, já se meteu com praticamente tudo e todos. No entanto, ao realizar um especial de Natal onde Jesus Cristo é gay, provocou um movimento de indignação que poderá ter efeitos não apenas no futuro do grupo, como no do próprio Netflix no Brasil.

Foi o popular serviço de streaming que passou o filme de 46 minutos intitulado “A Primeira Tentação de Cristo”, e uma petição a exigir que seja retirado de linha já reuniu perto de dois milhões de assinaturas. Em resposta, o grupo emitiu uma declaração a defender a liberdade de expressão e os direitos da sátira e do humor como uma forma artística de lidar com problemas sociais bastante variados numa democracia.

A argumentação não colhe para muitos crentes no país extremamente religioso que é o Brasil, onde, além da Igreja Católica, prospera um grande número de igrejas evangélicas, e onde a homofobia está longe de ser um mero fantasma do passado. Um filho do presidente Bolsonaro acusou o “Porta dos Fundos” de não representar a sociedade brasileira e chamou lixo ao filme.

"Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população?", perguntou. A resposta chegou pela boca do ator que interpreta Jesus no filme: “Caramba, tá todo o mundo assistindo mesmo! Foda", disse Gregório Duvivier, que no filme aparece ao lado de uma versão de Deus ainda mais idiossincrática que a dele próprio.

Além dos protestos públicos, já há deputados a dizer que o "vilipêndio religioso" do filme ofende a Constituição, e a exigir uma comissão parlamentar sobre o assunto. "Se não respeitam a fé vão respeitar o poder da lei", diz um deles, Altair Morais.