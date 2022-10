COP25. Quando não chegar a acordo pode ser melhor para o planeta

Na caminhada para a papelaria, antecedida por um encolher de ombros convicto, há esperança. Aquele papelito representa algo maior do que a mera possibilidade de ganhar a taluda, significa também a promessa de dias melhores. O feeling não foge muito ao que acontece quando se aguarda uma cimeira para pensar e cuidar do clima. Há um consenso quanto à 25.ª Conferência do Clima (COP25) que decorreu em Madrid: soube a pouco.

A presidente da cimeira e também ministra do Ambiente do Chile, Carolina Schmidt, disse estar insatisfeita; António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, revelou-se “dececionado”; Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, disse que o “pouco” que havia para concretizar não foi concretizado. Foi, no fundo, uma desilusão. Como quase sempre com a história da lotaria, a realidade vem estragar uma boa história.

“A cimeira teve alguns aspetos positivos mas foram poucos”, começa por dizer ao Expresso Francisco Ferreira, da Associação Zero. “O objetivo era que os textos, que a concertação entre países, que o grau de ambição nesses textos, mostrassem nas entrelinhas e nos detalhes que se tratava de uma cimeira com resultados ambiciosos.” Mas não foi assim.

“O que se pretendia desta reunião era ver até que ponto é que os países estavam unidos e queriam mais ambição, e se alinhavam num olhar global para as alterações climáticas, salvaguardando os ecossistemas, protegendo os direitos humanos, salvaguardando as comunidades”, continua Ferreira. “Era isso que se pretendia que saísse desta reunião, para que essas linhas de ambição, mas também de concertação, ficassem ultrapassadas para em Glasgow, daqui a um ano, falarmos principalmente das metas. Na prática, deu para perceber que não foi isso que se passou: não só houve divórcio entre países, como houve um divórcio entre aquilo que a sociedade civil em muitos países tem vindo a pedir, principalmente os mais jovens, e aquilo que acabou por ser mostrado e decidido na cimeira.”

O Artigo 6 do Acordo de Paris, que diz respeito sobretudo aos mercados de carbono, continua por ser desatado e foi chutado para a próxima cimeira. João Camargo, investigador em alterações climáticas e ativista do coletivo Climáximo, disse neste artigo do Expresso que esses mercados se tratam de “uma farsa em termos de emissões” e que é “um novo mercado de especulação que se tentou tornar ainda mais especulativo” durante a COP25.

Se Schmidt se disse “triste” por os participantes não terem andado longe de um consenso, Francisco Ferreira fica satisfeito pelo desacordo. “Neste caso, foi muito melhor não haver acordo do que alinhar naquilo que muitos países pretendiam, nomeadamente o Brasil. Seria um fiasco para a redução de emissões e com implicações diretas no próprio funcionamento do atual mercado de emissões. O que estava em cima da mesa era surreal. Antes de mais nada, o mercado de emissões vem e ainda existe do Protocolo de Quioto, mas é numa lógica que fazia sentido: os países podiam comprar e vender emissões uns aos outros para cumprirem as suas metas, mas as metas eram estabelecidas de cima para baixo (eram acordadas com Quioto).”

Ou seja, o Acordo de Paris veio alterar as regras do jogo, pois antes estava prevista uma distinção entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. “Um país desenvolvido podia fazer um investimento num país em desenvolvimento e o que esse investimento evitasse em emissões seria creditado no país investidor. Isto respondia a uma ideia simples: o objetivo é reduzir xis por cento dentro dos países desenvolvidos, seja neles próprios ou em iniciativas em países em desenvolvimento. Ia dar ao mesmo. O problema é que o Acordo de Paris muda tudo, porque todos os países agora têm metas. Com Quioto, só uns desenvolvidos tinham metas, agora todos têm metas. E as metas são as metas que cada um disse que ia ter. Logo aí, estar a criar um mecanismo de compra e venda é um bocado surreal porque posso propor uma meta pouco ambiciosa e às tantas faço mais e fico com folga de emissões para vender”, explica.

Algo que desassossega Francisco Ferreira é outro tema que esteve em cima da mesa, que terá contribuído para o chumbo do acordo quanto ao Artigo 6. “O mais escandaloso é a chamada dupla contagem. Vamos supor que o meu projeto evita um milhão de toneladas de CO2 no Brasil ou na China e esse país vai ter direito a tirar um milhão de toneladas, mas o país que faz o investimento também vai ter direito a tirar o milhão de toneladas. Na prática, ao planeta retirava um milhão de toneladas mas registava a retirada de dois milhões de toneladas. Era mais um escândalo.”

O ambientalista considera que o comércio de emissões comprometeria completamente “os objetivos globais de redução e a integridade do Acordo de Paris”. Por isto tudo, foi preferível não acordar nada quanto a este Artigo 6, diz. “As associações ambientalistas só alinham na necessidade deste mercado de carbono à escala global porque está escrito no Acordo de Paris, porque não é nada que as entusiasme”, esclarece.

Espremendo, o que se retira da COP25? “Houve um acordo final que é apenas um pequeno passo quando nós precisávamos de um grande passo. Precisávamos de palavras mais incisivas e de um anúncio de compromissos de ação e também de um acordo em relação a uma série de matérias que não nos distraíssem daqui a um ano”, atira. Daqui a um ano, em Glasgow, terá lugar a COP26.

Francisco Ferreira considera importante traçar um rumo mais palpável, garantindo, por exemplo, a proteção dos ecossistemas no combate às alterações climáticas. “Se decidir tomar determinadas ações e não respeitar as comunidades locais, os direitos humanos, toda a componente social, estou a ir contra uma lógica e filosofia de desenvolvimento sustentável.”

A questão climática aterrou definitivamente na agenda mediática e para tal muito terá contribuído o ativismo de Greta Thunberg. A jovem sueca foi mais uma infeliz contemplada pela fortuna durante esta COP25: "Surpreendentemente, os media estão mais interessandos em viagens de comboio de adolescentes do que no facto de a COP25 ter falhado", escreveu no Twitter, numa alusão à polémica sobre a sua viagem num comboio alemão.

O tema foi ainda inflacionado, em novembro, pelo parecer de 11 mil cientistias e investigadores que decretaram emergência climática no planeta. Para que serve, afinal? É apenas semântica? “Eu acho que serve para chamar a atenção mas deveria acionar mecanismos de emergência em termos de ação”, vai concluindo Francisco Ferreira. “Se ficarmos apenas pela atenção, não vale de nada. Vale de muito pouco. O que é facto é que estamos, e quem diz são os cientistas e políticos, começando pelo secretário-geral das Nações Unidas, efetivamente numa emergência climática. Se deixarmos resvalar o aumento de temperaturas ao ritmo que estamos a fazer, as consequências vão ser muito grandes. Isso é mais do que evidente. O difícil aqui é comunicar e assumir gastos, pois é isso que nos leva a não agir. Se fosse uma coisa que não fizéssemos hoje e amanhã nos caía em cima, a perspectiva seria completamente diferente. Como nada acontece no dia seguinte, não existe a noção de emergência. O que não fiz agora, vai refletir-se devagarinho nos próximos anos. Quando eu fizer, daqui a três, cinco e dez anos, essas diferenças serão dramáticas, e já será tarde demais, vai sair mais caro e não conseguiremos retroceder.”