Suspeito de tentativa de homicídio de dois GNR detido em Espanha e entregue a Portugal

Segundo a PJ, a localização e detenção do suspeito decorreu no âmbito da cooperação internacional entre a PJ (Diretoria do Centro) e o Corpo Nacional de Polícia Espanhola.

Os factos pelos quais o suspeito era procurado ocorreram em 15 de junho, na zona de Cernache, Coimbra, tendo motivado um mandado de detenção europeu (MDE), emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.

Após a entrega, o suspeito foi submetido a primeiro interrogatório judicial e ficou a aguardar o desenrolar do processo-crime sujeito à medida de coação de prisão preventiva.