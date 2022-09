Miguel Pinto Luz: “Comigo não haverá qualquer tipo de acordos de regime com o PS em áreas tradicionais como justiça ou segurança social”

À imagem de Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz não quer acordos com o PS – salvo num tema. “Comigo não haverá qualquer tipo de acordos de regime com o PS em áreas tradicionais como sejam a justiça, a segurança social e outras. Não é por posicionamento dogmático, é porque acho que hoje estamos tão distantes que perder agora tempo e o esforço no sentido de nos aproximarmos é praticamente impossível. Hoje somos liderados por um PS mais radicalizado de que há memória”, diz o candidato à liderança do PSD, em entrevista ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira.

Para Pinto Luz, o único assunto em que o PSD deve aproximar-se do PS é no ambiente. “Aí, é mais aquilo que nos une do que o que nos separa. Temos de, pelo menos, garantir que deixamos aos nossos filhos um ar respirável, com garantias de sustentabilidade para o futuro. O PSD, comigo, tem de liderar outra vez essa agenda”, atira.

Segundo o social-democrata, os portugueses não entendem um PSD “que não seja uma oposição de confiança, que não é uma oposição do bota-baixo, que diz que vota contra tudo o que venha do PS pela única razão de vir do PS”.

Padrinhos na política?

Miguel Pinto Luz assume que tem nomes conhecidos do partido – como Miguel Relvas – que o apoiam, mas afasta a ideia de que sejam “padrinhos políticos”.

“Miguel Relvas sinalizou o apoio como outros militantes ilustres, como outro Relvas, o Alexandre Relvas. Nós somos plurais ao ponto de conseguir congregar pessoas tão diferentes como José Eduardo Martins, Alexandre Relvas, Miguel Relvas ou Mira Amaral e tantos outros que estão nesta candidatura. Não nego nenhum dos apoios que me têm manifestado, da vontade de estarem nesta caminhada. Agora, eu não tenho padrinhos na política. A minha militância é já longa, nunca tive padrinhos, mas não ando aqui a sacudir a água do capote no sentido de negar apoios”, afirma.

Recandidatura de Marcelo

Confesso amigo do Presidente da República, o candidato a líder do PSD não descarta a possibilidade de apoiar Marcelo numa recandidatura.

“Essa discussão só pode ser feita depois de o professor Marcelo Rebelo de Sousa tomar uma decisão. O papel do Presidente da República será ainda mais importante do que foi neste mandato. Terá o papel de assinar o contrato social que urge assinar com os portugueses para garantir que este Estado Social não desaparece sob pena de não o conseguirmos reconstruir mais tarde. Sou suspeito porque sou amigo do professor Marcelo Rebelo de Sousa, estarei ao lado dele e farei tudo para que o PSD também esteja ao lado dele caso seja eleito”, diz.