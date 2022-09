Caretos de Podence são Património Imaterial da Humanidade da UNESCO

O som dos chocalhos ecoou na Casa do Careto de Podence quando na transmissão em direto da Colômbia se ouviu a confirmação de que os tradicionais mascarados transmontanos são, desde esta quinta-feira, Património Imaterial da Humanidade. A decisão foi anunciada na Assembleia Geral da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que decorre até sábado, em Bogotá.

Os Caretos do Entrudo Chocalheiro da aldeia do concelho transmontano de Macedo de Cavaleiros passam assim a estar integrados numa lista mundial onde Portugal já tem o Fado, o Cante Alentejano, a Dieta Mediterrânica, a Falcoaria e os chamados “Bonecos de Estremoz”.

Após a boa notícia, um grupo de Caretos fez a festa, mas sem a habitual algazarra e tropelias pelas ruas que marcam o carnaval na aldeia.

São poucos, menos de 200, os habitantes, mas no Entrudo, que é Chocalheiro e Património da Humanidade, regressam de onde estão emigrados para participar no mais genuíno carnaval português. "No Entrudo, parece o mês de agosto", garantiu à Lusa, o careto Rui Carneiro, que assistiu à aprovação da candidatura pela UNESCO, sem reparos, nem observações.

Desde que se conhece que Rui é careto, e nunca imaginou que os mascarados desta aldeia de Macedo de Cavaleiros - uma tradição com origem celta, espécie de ritual de passagem à idade adulta - chegassem ao patamar da Humanidade. "É um orgulho, mas é mais um reconhecimento de todo o trabalho que temos tido ao longo destes anos", considerou.

A partir de agora, "o Careto vai ter mais visibilidade pelo mundo, mas a responsabilidade é sempre a mesma que é vestir o fato e desempenhar bem a função". E há cada vez mais gente a vestir os fatos de lã farfalhudos e coloridos e as máscaras de lata e ferro, que já deram origem a negócios na própria aldeia.

Em vias de extinção

Além de considerar a candidatura do Carnaval de Podence exemplar, a UNESCO sublinhou também o papel desta pequena comunidade na defesa e preservação do património.

Tal como outras tradições locais, o Entrudo Chocalheiro estava em vias de extinção, até que, na década de 1980, se iniciou o processo de revitalização e se tornaram mais emblemáticos das Festas de Inverno do Nordeste Transmontano.

O dia de hoje vai "ficar na história da vida" de António Carneiro, o homem que tem conduzido este processo e que falou à Lusa, por videochamada, da Colômbia, visivelmente emocionado. "É uma caminhada de muitos anos, 30, 40 anos. Podence está de parabéns", sublinhou.

pedro sarmento costa/lusa

O Carnaval de Podence são quatro dias e no próximo, entre 22 a 25 de fevereiro, António Carneiro, que é presidente da Associação dos Caretos de Podence, antevê que a aldeia vai ficar pequena para tanta gente.

Em 2019, contabilizaram cerca de 30 mil visitantes portugueses e estrangeiros para assistirem aos rituais dos Caretos. Falta logística na aldeia para tanta gente e é preciso "criar infraestruturas", como defendeu António Carneiro.

O primeiro passo já foi dado, com o desafio lançado ao arquiteto Souto de Moura para projetar um novo largo e infraestruturas em Podence e dar uma nova dinâmica à aldeia.

Em Podence existe já a Casa do Careto, sede da associação responsável pela dinamização do Entrudo Chocalheiro, onde os Caretos assistiram, pela Internet, à transmissão da sessão da UNESCO, onde foi anunciada a aprovação da candidatura.

“Muito esforço e muito compromisso”

Os tradicionais mascarados estão representados na Colômbia por uma comitiva constituída por autarcas, o presidente da Associação dos Caretos e a investigadora que fez a recolha para a candidatura, Patrícia Cordeiro.

A coordenadora técnica da candidatura explicou à Lusa que "esta é uma festa com raízes muito antigas, que, num contexto contemporâneo, consegue superar os processos de despovoamento e de alteração das condições económicas, que espoletam nos anos 60 e que marcam todo o interior do país".

Para a investigadora, "é incrível como uma aldeia tão pequena com tão poucos habitantes consegue com muito esforço e muito compromisso atravessar décadas de grandes mudanças e manter esta tradição que é inicialmente alimentada por uma associação e hoje totalmente querida pelos emigrantes".

"Podence está de parabéns por isso e por colocar Portugal neste universo das máscaras e dos carnavais do mundo", afirmou a técnica, expressando felicidade por ter participado neste processo.

Também a ministra da Cultura considerou que a inscrição dos Caretos de Podence no Património Cultural Imaterial da Humanidade contribui "para reforçar um ativo patrimonial e turístico que excede os limites do território do nordeste transmontano". Em comunicado, Graça Fonseca felicitou a decisão.

As "Festas de Inverno Carnaval de Podence" foram a única candidatura selecionada pelo Governo português para representar Portugal nesta que é a XIV reunião do Comité Internacional da UNESCO, o organismo das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação.