Portugal disponível para acolher migrantes que desembarcaram no Algarve

Portugal está disponível para acolher os jovens que desembarcaram esta quarta-feira numa praia do Algarve, ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado noutros casos de estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, disse a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Em declarações aos jornalistas no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira Castro Marim/Ayamonte (Espanha), a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões, garantiu que os oito jovens "estão bem" e explicou que a preocupação inicial das autoridades foi tratar do seu estado de saúde.

"Estes jovens chegaram numa embarcação frágil à costa portuguesa, por volta das 10h30 da manhã, foram recolhidos pela Polícia Marítima, que entretanto entrou em contacto com o SEF, e desde essa altura que a nossa preocupação tem estado a ser estabilizá-los, estiveram a ser alimentados, hidratados", disse a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Cristina Gatões não quis confirmar qual era o verdadeiro destino dos jovens, mas o Expresso sabe que partiram de Marrocos com destino a Espanha, estando agora em investigação pelo SEF a forma como foi realizada essa viagem, havendo dúvidas de que tenham feito a totalidade do trajeto na embarcação em que chegaram e levantando-se a possibilidade de terem sido ajudados por traficantes de imigrantes ilegais até determinada zona do trajeto.

Os migrantes, em que só um é menor (16 anos), não pediram ainda asilo, mas o Estado português, como tem sido a sua postura europeia, informou-os que está disponível para acolhê-los num quadro de proteção internacional, sendo porém necessário que verbalizem esse pedido. Não estão, por isso, detidos.

Depois da conferência de imprensa, foi a própria diretora nacional (com apoio de um tradutor) que esteve a explicar todo o enquadramento aos jovens, respondendo às várias questões que todos lhe foram fazendo sobre a permanência em Portugal. Numa primeira fase permanecerão alojados no Algarve, em articulação com as entidades competentes na matéria. A Segurança Social e os tribunais já foram alertados para o caso específico do menor que integra o grupo.

“Estamos a avaliar tudo e a trabalhar num quadro de proteção internacional. E estamos a falar com eles para avaliar se é nessa circunstância que se vão manter. Portugal vai dar todo o apoio que se impõe para situações de proteção humanitária, que temos tido com outros países como Malta e Itália”

Contexto de proteção humanitária

Cristina Gatões recordou que, a meio da tarde, o grupo, de "nacionalidade marroquina", foi transferido da capitania de Real de Santo António, à guarda do SEF, para o Centro policial da fronteira luso-espanhola entre o Algarve e Andaluzia, onde permanecerão até as autoridades "perceberem em que circunstâncias chegaram" e "quais são as intenções deles relativamente a esta chegada a Portugal".

“Se ficarem enquadrados no âmbito da proteção internacional”, o pedido que venham a formalizar “será avaliado e será reconhecido o estatuto de refugiado ou de requerente de proteção internacional”, adiantou a a própria diretora nacional: “Tem sido no contexto de proteção humanitária que os cidadãos resgatados no Mediterrâneo têm sido acolhidos em Portugal”.

Os pedidos têm uma fase de admissão de sete dias e depois o processo “será suficientemente expedito, durante o qual serão asseguradas condições de subsistência e isolamento”

“O contexto é radicalmente diferente do caso de há 12 anos e Portugal tem assumido publicamente em todos os fóruns internacionais de que faz parte dos países da linha da frente no acolhimento destes cidadãos ao abrigo da solidariedade no contexto das migrações para a Europa. E por uma questão de coerência a avaliação destes casos impõe-se à luz destes princípios que temos vindo a aplicar nos resgates no Mediterrâneo. Portugal participou em todos e já acolhemos 185 pessoas”, acrescentou Cristina Gatões.

A diretora do SEF não teme que este caso tenha “efeito de chamada” e abra uma nova porta migratória para a Europa. “Este é um caso isolado. Não há indicação nenhuma, nas análises que são feitas e trocadas entre os vários países europeus, de que possa haver redes ou intenções de virem para Portugal. Geograficamente não é fácil nem para Cádiz, e para aqui não seria certamente uma rota segura”

O SEF já está a trabalhar com outras entidades para, caso a opção destes jovens seja pelo pedido de proteção, serem encaminhados para outros locais, mas essa informação só deverá estar disponível a partir de quinta-feira, referiu ainda Cristina Gatões.