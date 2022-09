Oito migrantes desembarcaram na praia de Monte Gordo, no Algarve

Oito homens que dizem ter entre os 16 e 20 anos desembarcaram esta quarta-feira na praia de Monte Gordo, no Algarve. De acordo com a Autoridade Marítima, o grupo garante ser nacional de Marrocos e ter saído do norte de África numa embarcação de madeira com destino à Europa.

Ao que o Expresso apurou, a embarcação de madeira foi avistada por uma pessoa que estava na praia e que avisou as autoridades, que deslocaram ao local para uma ação de fiscalização e onde acabariam depois por encontrar os jovens escondidos nas dunas.

“A Polícia Marítima, que se encontrava no local, no âmbito de uma ação de fiscalização, dirigiu-se de imediato para a praia, por via marítima e terrestre, tendo intercetado oito pessoas, do sexo masculino, nas dunas da praia de Monte Gordo”, confirma o comunicado da Autoridade Marítima.

Os homens chegaram com sinais de principio de hipotermia.

Apesar da informação prestada pelas oito pessoas, as autoridades ainda não conseguiram confirmar as idades e a nacionalidade.

Foram “transportados em segurança para o Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana”. Estão também envolvidos no caso o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e o Ministério Público de Vila Real de Santo António foram contactados.

O sul de Espanha é uma também um dos destinos das pessoas que arriscam sair do norte de África em direção à Europa. À semelhança do que acontece em Itália e na Grécia, milhares de pessoas pagam para fazer a travessia do Mediterrâneo - a rota migratória mais mortal, em seis anos já morreram 18 mil pessoas - e chegar à UE.

Esta não é primeira vez que algo do género acontece em território nacional, embora não seja frequente. Um dos últimos casos que há memória foi há cerca de 15 anos.