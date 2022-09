José Castelo Branco detido no aeroporto de Lisboa

José Castelo Branco foi esta quarta-feira detido no aeroporto de Lisboa e impedido de embarcar no seu voo com destino a Nova Iorque. Foi o próprio socialite que o deu a saber, através das redes sociais, explicando que foi acusado roubar um perfume numa loja no Aeroporto Humberto Delgado.

Num vídeo partilhado através da sua conta no Instagram, garante estar a ser acusado injustamente. “Estou aqui parado no aeroporto porque a menina onde eu ia pôr perfume da Dior foi chamar a segurança para ficar famosa. A pindérica disse que eu estava a roubar. Agora estou aqui. Imagina, a passar por ladra.”

Ao Expresso, a PSP confirmou a detenção, por ter sido formalizada uma denúncia por furto.

Este não é o primeiro incidente de Castelo Branco envolvendo uma detenção. Em novembro de 2003, Castelo Branco e a mulher, Betty Grafstein, foram detidos no Aeroporto da Portela, em Lisboa, pela posse não declarada de jóias na alfândega. As autoridades descobriram numa das malas do casal mais de 100 peças de joalharia com origem não declarada e avaliadas em cerca de dois milhões de dólares.

Num outro caso envolvendo a justiça, o ‘marchand’ foi condenado a pagar €6400 a uma antiga empregada por injúrias e maus-tratos.

Artigo atualizado às 18h38