A via central e direita da auto-estrada de Cascais (A5), no sentido Cascais-Lisboa, está encerrada ao trânsito no seguimento de um despiste de uma viatura, segundo fonte da Brisa.

O acidente ocorreu às 21h50, junto a Linda-a-Velha, quando uma viatura ligeira se despistou. Além dos constrangimentos no tráfego, não há vítimas a registar.