Miguel Duarte: “A recolocação de refugiados foi uma fachada. Salvo algumas exceções, a integração é patética”

Miguel Duarte contrasta com todos aqueles que vestem fato e usam gravata. Esboça o sorriso cada vez que alguém a ele se dirige para o cumprimentar. “Aqui está o herói”, dizia-lhe um daqueles homens de roupa aprumada. Ele voltaria a sorrir tímido. Herói é palavra que não lhe assenta nem quer que assim o seja, haveria de explicar não muito depois quando recebeu esta segunda-feira o Prémio Angelo d’Almeida Ribeiro, atribuído pela Ordem dos Advogados e que lhe distingue os feitos pela defesa dos direitos dos refugiados. “Os heróis aqui são outros”, diria, enumerando uma série de pessoas que encontrou quando participava nas missões de salvamento e resgate no centro do Mediterrâneo, no “Iuventa”, o navio operado pela organização não governamental alemã Jugen Rettet (traduzindo, Juventude que Salva).

Dez desses jovens enfrentam agora uma investigação em Itália por suspeita de auxílio à imigração ilegal. Miguel Duarte tem 27 anos, é um dos arguidos e teme que em breve possa vir a ser acusado. Sabe que não cometeu qualquer crime, mas acredita que este não é um caso de “legalidade, mas sim de política”.

Faz esta terça-feira 71 anos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada. O que lhe apetece dizer?

Diria que há um longo caminho a percorrer. Há 71 anos assinámos um documento que nos dá um caminho a seguir mas que não faz dos nossos países um porto seguro. Não faz com que Portugal ou a Europa sejam de repente lugares onde os direitos humanos são preservados. Não é de todo um lugar sagrado dos direitos humanos. Na verdade, a União Europeia, embora tenha vencido o prémio Nobel da Paz, é responsável pelas maiores atrocidades e violações de direitos humanos de que tenho conhecimento. Até é um pouco hipócrita que várias instituições europeias evoquem esta declaração como algo sagrado, quando depois, em termos de política internacional e de fronteiras, defendam precisamente o contrário.

Isto porque se trata de uma União que continua a ser incapaz de se unir e encontrar uma solução para os fluxos migratórios?

Alguém me disse uma vez que a União Europeia é como uma parede de tijolos sem cimento: parece muito sólida mas ao mais pequeno empurrão cai tudo. Esse empurrão foi a chamada crise de migração - que na verdade não é crise alguma mas foi assim passada pelos media - com um objetivo político e nada mais que isso. O que se viu é que, embora existissem alguns Estados e forças políticas com vontade de respeitarem os direitos humanos, foi impossível chegar a um acordo. Não existiu qualquer união no sentido da palavra.

Percebi que não concorda com a expressão “crise migratória”. Porquê?

Basta olhar para os números: desde 2015 que Itália está a perder população, saiu mais gente do que entrou. Estamos a falar da principal porta de entrada de imigração ilegal na Europa. Ora, se Itália perdeu população, a Europa em geral também perdeu. Podemos até falar numa crise populacional porque a Europa está cada vez mais envelhecida e continuamos a falar como se houvesse uma invasão em curso e como se tivesse chegado assim tanta gente. Não chegou. Na verdade, precisamos de mais pessoas que venham ocupar postos de trabalho e contribuir, por exemplo, para a Segurança Social. E só estou a falar a nível puramente económico, sem puxar todas as questões de direitos humanos que nos compete preservar.

nuno botelho

Em várias entrevistas já considerou a questão dos refugiados como “a crise da nossa geração”. Porquê?

Os nossos avós lutaram pela liberdade e contra a ditadura. Como neto, questiono muitas vezes qual o papel deles e o que terão feito por isso. Em Portugal, tivemos a grande luta que foi o 25 de abril e, hoje, há algumas pessoas que podem dizer que lutaram pela liberdade e outras que não. O que está acontecer agora no Mediterrâneo - morreram 18 mil pessoas em seis anos - é uma catástrofe. É uma catástrofe que não é um desastre natural, é criada pelo ser humano e por políticas desumanas - da União Europeia e não só. Pessoalmente, não quero ter de responder aos meus netos que deixámos pessoas morrerem porque achávamos que não valiam a pena ou porque não eram problema nosso. Não é assim. Este é um problema nosso e daqui a uns anos eu quero dizer que estava do lado certo da equação.

O que é que a sociedade civil pode fazer para ajudar na resolução na questão migratória, se é que pode fazer alguma coisa?

Uma das coisas que é extremamente importante - talvez a maior - é mantermos-nos informados, pois para haver democracia saudável é preciso cidadãos com capacidade crítica. Por outro lado, é preciso apoiar e escrutinar quem está no terreno, as ONG. E talvez, por último, é preciso revoltarmos-nos. É preciso que haja indignação porque só pressão popular leva as instituições a fazerem alguma coisa. Novamente: este não é um desastre natural, é criado pelo ser humano, mantido pelo ser humano. Então, são os seres humanos que o podem reverter. Já existiram operações de resgate governamentais há poucos anos, salvaram-se centenas de milhares de pessoas, deixaram de existir porquê? Essas são as perguntas necessárias. Por que razão gastamos milhares de milhões de euros em financiamento às guardas costeiras turca e líbia e financiamos autênticos campos de concentração do outro lado da fronteira, mas depois dizemos que não temos dinheiro para resgatar as pessoas no mar. Ou não temos dinheiro para acolher as pessoas. É preciso que as pessoas ganhem consciência destas incongruências da União Europeia e depois falem, escrevam, se manifestem sobre isso. E desobedeçam porque na verdade quando a solidariedade se torna um crime temos de resistir e desobedecer.

Falava na questão do acolhimento. Como vê o acolhimento e integração das pessoas que chegam à Europa?

Salvo algumas exceções, a parte governamental de integração e recolocação de refugiados é patética. Houve um programa de recolocação que falhou por completo. Por exemplo, em 2016, Portugal foi o segundo país da UE, em termos absolutos, que recebeu mais refugiados e chegaram mil ou 1100. O primeiro foi França, que recebeu cerca de 1200. Tudo isto numa altura em que Grécia e Itália tinham milhares de pessoas. O programa de recolocação foi uma fachada e funcionou como tal. Atualmente, temos o programa de reinserção em que cada país tem uma uma espécie de direito de iniciativa de ir buscar as pessoas aos países e o resultado é que temos vários Estados membros que não o fazem - Hungria, Eslováquia e a Polónia - e depois temos a esmagadora maioria a ir buscar um número claramente insuficiente. Portugal encontra-se entre estes. Mostramos alguma proatividade relativamente aos restantes países europeus, mas podíamos fazer muito mais.

nuno botelho

Nos últimos tempos, os navios de resgate civil têm esperado dias até que lhes seja atribuído um porto seguro de desembarque. Uma vez em terra, as pessoas resgatadas são distribuídas por Estados-membros que se voluntariam para as receber. Isto é uma solução viável?

Obviamente que não é. Parece um circo. Levamos duas semanas a discutir quem vai aceitar 40 pessoas. 40 pessoas não são nada, a Europa tem 500 milhões de habitantes. Não faz diferença a nenhum país da União Europeia aceitar estas pessoas. Podia fazê-lo sem qualquer problema e deveria fazer muito mais, não deveriam ser as organizações de sociedade civil a ocuparem-se deste resgate. Deviam ser operações governamentais. Organizações de sociedade civil a fazerem resgate vai ser sempre insuficiente. Sempre. E é preciso que os Governos sejam parte activa neste problema que criaram e continuam a criar.

Há seis meses, numa crónica que publicou no Expresso, escrevia: “o que será de nós quando tivermos medo de estender a mão uns aos outros?” Já temos medo?

[pausa] Na verdade, diria que não temos medo. Estar nesta situação um bocado ingrata também me deu o privilégio de ver em primeira mão milhares de pessoas a tomarem posição, a apoiarem ativamente e a não terem medo de dizer que concordam. Se o objetivo das autoridades italianas é, de facto, desencorajar as pessoas de participarem no resgate marítimo e de se declararem apoiantes desta causa, talvez até seja contraproducente. O que aconteceu indigna cada vez mais pessoas, que estão do nosso lado, que acordam para a causa ao verem uma situação tão injusta e absurda.

Pode dar-me exemplos dessa participação?

Desde logo, a campanha de recolha de donativos em junho e julho deste ano [da Humans Before Border], que superou todas as expectativas: começámos com um tecto de cinco mil euros e chegámos aos 55 mil. Só foi possível com o contributo de milhares e milhares de pessoas. Além disso, tivemos o apoio de instituições, de organizações não governamentais de direitos humanos, de instituições do Estado, dos partidos políticos e, claro, da Ordem dos Advogados. Tudo foi importante para mostrar às autoridades italianas que há muita gente que considera que esta não é uma questão judicial mas política. O objetivo não é fazer cumprir uma lei, é impedir o resgate marítimo e que as pessoas se ajudem umas às outras no Mediterrâneo.

Através da Humans Before Borders, lançaram em junho uma campanha para angariação de fundos para ajudar a suportar as custas da sua defesa em Itália. Conseguiram €54.732, doados por 2959 pessoas. Como está a ser usado o dinheiro?

Apesar de não ter sido acusado, já existe uma defesa a trabalhar desde que fui constituído arguido. Segundo a lei italiana, tenho de ter um advogado a tratar da defesa para uma eventual acusação e os fundos angariados estão a ser usados nisso. Em Portugal tenho um grupo de advogados que me estão a dar apoio jurídico pro bono.

Neste momento, em que ponto está a investigação? Continua como arguido?

Fui constituído arguido em junho de 2018 e assim continua. Oficialmente, estou sob investigação e à espera de uma acusação formal. O meu advogado é sempre contactado e existem audiências regulares porque estamos na fase de instrução do processo, mas eu ainda fui ouvido, nem sei quando vai acontecer. Que eu saiba, não existe prazo para a formalização da acusação.

nuno botelho

Quando em 2016 decidiu participar em operações de resgate, alguma vez lhe passou pela cabeça que estaria numa confusão destas?

Não. O nosso trabalho sempre foi - e sempre será - 100% legal. Aliás, estando lá e não o fazer, seria uma violação das leis internacionais, que obrigam a resgatar qualquer pessoa quando estamos na presença de uma situação de emergência. Em 2016, nunca me passou pela cabeça que seria constituído arguido num caso destes, sabíamos o rumo que as coisas estavam a tomar - que continua a tomar, infelizmente - no que toca ao discurso político europeu em relação à ajuda humanitária, ao resgate marítimo e à imigração em geral. Esta demonização das organizações não governamentais não é algo que aconteceu em 2016 ou 2017. Foi progressivamente implementada pelos partidos de direita pela Europa.

Foi esta segunda-feira distinguido com o Prémio Angelo d’Almeida Ribeiro. Qual o significado desta distinção por parte da Ordem dos Advogados, ainda mais tratando-se de uma organização da área da Justiça quando o que o mediatizou foram problemas com a Justiça? Uma premeia-o, outra investiga-o.

Acaba por ser mais um argumento para considerarmos que este não é um caso de Justiça mas de política. É uma instrumentalização de um meio jurídico para chegar a um fim político e acho de muito valor que uma instituição como a Ordem dos Advogados reconheça isso. Quando o primeiro-ministro italiano foi interrogado pelo português, invocou a independência dos procuradores e do Ministério Público. Não reconheceu que é um caso político. É uma cegueira e basta olhar para os contornos mais básicos deste caso e de todos os outros relativos a organizações de resgate marítimo para perceber que é simplesmente uma jogada política para reduzir o fluxo de migração para Itália.

Em 2015, houve um naufrágio ao largo de Lampedusa, em que morreram centenas de pessoas. Em 2018, o “Aquarius” foi o primeiro navio de resgate civil a ser impedido de atracar em Itália. Há seis meses, um português está a ser investigado por suspeita de auxílio à imigração ilegal. Há umas semanas, os eurodeputados que votaram contra uma diretiva para o salvamento e resgate de pessoas. Estes são exemplos de momentos muito específicos em que a travessia no Mediterrâneo voltou a ser assunto. Parece ser um tema que é esquecido e, por vezes, ressurge. No entanto, é claramente uma realidade constante porque todos os meses morrem pessoas e o Mediterrâneo continua a ser a rota migratória mais mortal. Porque acha que isto acontece?

Acho que é um bocadinho o rumo que levam os mainstream media atualmente. As notícias fazem-se e lêem-se rápido, infelizmente, existem muito poucas histórias de fundo que explicam a verdadeira complexidade dos problemas que enfrentamos. Grande parte do público espera também essas notícias rápidas e o que acontece é que passamos de escândalo em escândalo, de três em três dias aparece algo novo e as pessoas esquecem-se do que se passou anteriormente. Acho que compete às pessoas serem cada vez mais críticas em relação à informação que recebem, devem exigir cada vez mais complexidade. Ao mesmo tempo, compete aos grandes meios de informação não ficarem pelas histórias superficiais e por meias explicações.