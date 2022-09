COP25: Ministro do Ambiente defende fim dos créditos de carbono do passado

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, começou esta terça-feira uma ronda de dois dias de negociações políticas com os seus homólogos dos países com assento na Conferência do Clima (COP25). Até sexta-feira é esperado que as partes desta convenção da ONU tornem transparente o mercado de emissões global.

A três dias do fim da 25.ª Conferência do Clima (COP25), que decorre em Madrid, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, espera que os objetivos traçados sejam cumpridos. Em cima da mesa nesta conferência estão a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris sobre o mercado de carbono e a operacionalização do chamado "Mecanismo de Varsóvia", um acordo com o objetivo de permitir aos países mais afetados pelos desastres climáticos obter apoio dos maiores poluidores para custear as suas perdas e danos.

Para Matos Fernandes, “os créditos de carbono devem desaparecer do mercado ou ser transparentes e é impensável continuar a existir dupla contagem destes créditos”. A posição do ministro, declarada aos jornalistas no fim de uma reunião na COP de Madrid, esta terça-feira, é partilhada pela União Europeia e por organizações ambientalistas como a Zero. Uns e outros não aceitam que continue a ser possível, como é desde o Protocolo de Quioto, que os países mais poluidores comprem aos menos poluidores direitos de emissões e que compradores e vendedores contabilizem em simultâneo esses créditos. Mas enquanto Portugal não compra nem vende créditos, porque, segundo o ministro, “não precisa”, já o Brasil é um grande vendedor e quer continuar a lucrar com o negócio.

Já quanto ao “mecanismo de Varsóvia”, Matos Fernandes espera que sejam “definidos objetivos claros e que se foquem no que à adaptação às alterações climáticas diz respeito”. Sendo Portugal um dos países mais susceptíveis perante os cenários projetados, o ministro defende que os outros países da UE se comprometam em apoiar com fundos comunitários a adaptação necessária em Portugal. E lembra que Portugal enfrenta já secas e empobrecimento de solos no Alentejo e no Algarve e já perdeu 13 km2 de terra nas zonas costeiras mas que tem planos de investimento para a defesa do litoral que rondam cerca de 120 milhões de euros.

Em véspera da apresentação do Pacto Verde Europeu, Matos Fernandes sublinha que “o principal projeto de desenvolvimento económico europeu vai ser a partir do combate às alterações climáticas e por isso o Green Deal é tão importante”. Segundo o ministro, “Portugal está comprometido com esta aposta”, mas quer que passe a incluir a adaptação.

“Fóssil de prata” para Portugal

Questionado pelos jornalistas sobre “a menção (des)honrosa” atribuída na véspera no âmbito dos “Fósseis do Dia” pela rede de organizações ambientalistas Climate Action Network (CAN) - por Portugal não ter duplicado até agora a sua contribuição para o Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund) -, Matos Fernandes desvaloriza. Portugal avançou até agora “apenas” com 2,68 milhões de dólares e comprometeu-se em dar mais um milhão a partir de 2020 para ajudar os países em desenvolvimento a lidarem com a crise climática, e o ministro justifica: “É uma opção política consciente”, já que o Governo prefere usar “verbas do Fundo Ambiental (entre 1,5 milhões e 2 milhões de euros) para financiar projetos nos PALOP e na Tunísia”.

O facto de Portugal ter caído oito pontos no “Climate Change Performer Index 2020”, divulgado esta terça-feira, também é desvalorizado por Matos Fernandes. Apesar do crescimento da produção de energia elétrica a partir de renováveis e de outras políticas climáticas que classificam Portugal numa elevada posição, os indicadores em geral fazem o país descer da posição 17 para a 25. E na base desta descida está o aumento das emissões de gases de efeito de estufa em 2015 e 2017, relacionado com o fim da crise económica, e com a seca e os incêndios. Matos Fernandes justifica a queda no ranking de desempenho com base na seca e nos incêndios que obrigaram ao aumento da produção de energia a partir de centrais movidas a combustíveis fósseis e garante que “para o ano vamos voltar a ter um lugar destacado”. E lembra que as emissões de gases de efeito de estufa com base na produção de energia caíram 9% em Portugal desde 2017, enquanto na UE caíram apenas 3%.

O ministro do Ambiente continua a sublinhar que Portugal é “um dos países líderes” no combate às alterações climáticas, já que “temos 51% de eletricidade proveniente de energias renováveis, reduzimos as emissões em 18% desde 2005 e fomos o primeiro país a dizer que seria neutro em carbono em 2050”. O pacote financeiro para pôr o roteiro da neutralidade carbónica em marcha será apresentado esta quarta-feira.

Contudo, a exploração de gás natural em Portugal “não faz parte deste roteiro”, admite Matos Fernandes. Questionado sobre a aprovação dos projetos de prospeção de gás na região centro do país, argumenta que foram aprovados por Governos anteriores e que “estamos muito longe de saber se vai haver ou não exploração de gás em Portugal”.